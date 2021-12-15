Зеленский обсудил с Макроном евроинтеграцию Украины и ее евроатлантические стремления

В Офисе президента заявили, что лидеры обсудили актуальные вопросы украинско-французского сотрудничества.

"Президенты обсудили вопросы европейской интеграции нашей страны. Владимир Зеленский приветствовал амбициозные планы Франции на период ее председательства в Совете ЕС в первом полугодии 2022 года и выразил надежду, что французское председательство будет уделять особое внимание вопросам безопасности Украины и противодействию российской гибридной агрессии в Европе", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Зеленский и Макрон "скоординировали позиции по реализации евроатлантических устремлений Украины".

Зеленский также отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным.