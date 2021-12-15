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Украина ожидает признания своей европейской перспективы со стороны ЕС – Зеленский на встрече с Мишелем

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Зеленский встретился с Мишелем в Брюсселе
Зеленский встретился с Мишелем в Брюсселе
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе 15 декабря встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщила пресс-служба Зеленского.

"Собеседники скоординировали позиции перед проведением шестого саммита "Восточного партнерства". Глава государства отметил важность определения стратегических целей "Восточного партнерства", в частности, относительно отношений между Европейским союзом и государствами "Ассоциированного трио" [Украина, Грузия, Молдова], – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что стратегической целью Украины является полноправное членство в Евросоюзе.

"В этой связи наше государство ожидает признания своей европейской перспективы со стороны ЕС", – сообщили в пресс-службе.

Украинский президент также рассказал главе Евросовета о развитии ситуации с безопасностью вдоль границ Украины с Россией.

"Лидеры согласились с необходимостью продолжения совместных усилий с целью недопущения эскалации конфликта. Владимир Зеленский выразил надежду, что по результатам заседания Европейского совета, запланированного на 16 декабря, лидеры ЕС направят четкие сигналы в адрес Российской Федерации", – отметили в Офисе президента.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что Украина хотела бы стать членом Евросоюза в течение 5–10 лет, но это зависит не только от Киева, но и от 27 других стран – членов ЕС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Брюссель, Восточное партнерство, евроинтеграция, Владимир Зеленский, Евросоюз, Шарль Мишель
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