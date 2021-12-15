Украина ожидает признания своей европейской перспективы со стороны ЕС – Зеленский на встрече с Мишелем

Зеленский встретился с Мишелем в Брюсселе Фото: president.gov.ua

"Собеседники скоординировали позиции перед проведением шестого саммита "Восточного партнерства". Глава государства отметил важность определения стратегических целей "Восточного партнерства", в частности, относительно отношений между Европейским союзом и государствами "Ассоциированного трио" [Украина, Грузия, Молдова], – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что стратегической целью Украины является полноправное членство в Евросоюзе.

"В этой связи наше государство ожидает признания своей европейской перспективы со стороны ЕС", – сообщили в пресс-службе.

Украинский президент также рассказал главе Евросовета о развитии ситуации с безопасностью вдоль границ Украины с Россией.

"Лидеры согласились с необходимостью продолжения совместных усилий с целью недопущения эскалации конфликта. Владимир Зеленский выразил надежду, что по результатам заседания Европейского совета, запланированного на 16 декабря, лидеры ЕС направят четкие сигналы в адрес Российской Федерации", – отметили в Офисе президента.