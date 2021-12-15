Украина ожидает признания своей европейской перспективы со стороны ЕС – Зеленский на встрече с Мишелем

"Собеседники скоординировали позиции перед проведением шестого саммита "Восточного партнерства". Глава государства отметил важность определения стратегических целей "Восточного партнерства", в частности, относительно отношений между Европейским союзом и государствами "Ассоциированного трио" [Украина, Грузия, Молдова], – говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что стратегической целью Украины является полноправное членство в Евросоюзе.
"В этой связи наше государство ожидает признания своей европейской перспективы со стороны ЕС", – сообщили в пресс-службе.
Украинский президент также рассказал главе Евросовета о развитии ситуации с безопасностью вдоль границ Украины с Россией.
"Лидеры согласились с необходимостью продолжения совместных усилий с целью недопущения эскалации конфликта. Владимир Зеленский выразил надежду, что по результатам заседания Европейского совета, запланированного на 16 декабря, лидеры ЕС направят четкие сигналы в адрес Российской Федерации", – отметили в Офисе президента.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.
Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что Украина хотела бы стать членом Евросоюза в течение 5–10 лет, но это зависит не только от Киева, но и от 27 других стран – членов ЕС.