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Кулеба: Мы не воспринимаем "Восточное партнерство" как альтернативу для европейской интеграции Украины

Кулеба: "Восточное партнерство" может содействовать и усиливать интеграцию, но не может ее заменить
Кулеба: "Восточное партнерство" может содействовать и усиливать интеграцию, но не может ее заменить
Фото: ЕРА

Украина не рассматривает формат "Восточного партнерства" в качестве альтернативы вступлению в Евросоюз и НАТО. Об этом 14 декабря на форуме "Дипломатия 2022: приоритеты стратегии внешнеполитической деятельности" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Буквально завтра президент Украины примет участие в саммите "Восточного партнерства". Это хороший повод, чтобы провести много двусторонних встреч. Но хочу подчеркнуть, что политика Украины относительно "Восточного партнерства" остается неизменной. Мы ни в коем случае не воспринимаем формат партнерства как альтернативу для европейской интеграции Украины. "Восточное партнерство" может содействовать и усиливать интеграцию, но не может ее заменить", – сказал Кулеба.

Он выразил уверенность в том, что курс Украины в ЕС и НАТО не изменится "ни под каким внешним давлением".

Контекст:

"Восточное партнерство" – проект Европейского союза. Его основная цель – развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Республикой Беларусь, Грузией, Молдовой и Украиной.

В феврале этого года главы МИД Украины, Грузии и Молдовы в совместном открытом письме к руководству ЕС призвали к новому этапу сотрудничества в рамках программы "Восточное партнерство" и углублению интеграции. Страны заявили о необходимости развития сотрудничества с Евросоюзом в таких сферах, как транспорт, энергетика, цифровой рынок, "зеленая" экономика, здравоохранение и безопасность сотрудничества.

В июне Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза "Восточное партнерство" из-за введенных против нее санкций. МИД Беларуси отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также было предложено выехать в Брюссель для консультаций.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал решение о выходе из "Восточного партнерства" "еще одним шагом Беларуси назад", а МИД Литвы заявил, что не признает международных решений, принятых незаконным лидером.

Страны Евросоюза подготовили план дальнейшего сотрудничества со странами "Восточного партнерства", в который входит инвестиционный пакет на €2,3 млрд, сообщили в Европейской комиссии 2 июля.

Теги: Украина, НАТО, Восточное партнерство, Дмитрий Кулеба, Европа, Евросоюз, сотрудничество
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