Кулеба: Мы не воспринимаем "Восточное партнерство" как альтернативу для европейской интеграции Украины

Кулеба: "Восточное партнерство" может содействовать и усиливать интеграцию, но не может ее заменить Фото: ЕРА

"Буквально завтра президент Украины примет участие в саммите "Восточного партнерства". Это хороший повод, чтобы провести много двусторонних встреч. Но хочу подчеркнуть, что политика Украины относительно "Восточного партнерства" остается неизменной. Мы ни в коем случае не воспринимаем формат партнерства как альтернативу для европейской интеграции Украины. "Восточное партнерство" может содействовать и усиливать интеграцию, но не может ее заменить", – сказал Кулеба.

Он выразил уверенность в том, что курс Украины в ЕС и НАТО не изменится "ни под каким внешним давлением".