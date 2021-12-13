Евросоюз выделяет €35 млн на вакцинацию в странах "Восточного партнерства"

Первые 400 тыс. доз вакцин от Pfizer/BioNTech в рамках помощи ЕС поступят из Португалии в Армению Фото: EPA

По словам Вархели, с помощью этой программы будет реализована инициатива стоимостью €35 млн, которая должна будет покрыть все расходы, связанные с совместным использованием вакцины, в частности оплату доставки препаратов от коронавируса в другие страны.

Еврокомиссар уточнил, что первая поставка в рамках договоренности будет состоять из 400 тыс. доз вакцин от Pfizer/BioNTech из Португалии в Армению.