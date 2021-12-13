Украинцы считают, что Молдова больше поддерживает Украину на пути в ЕС, чем страны – члены Евросоюза – опрос

Согласно данным опроса, абсолютное большинство украинцев считают, что Польша (52%) и Чехия (почти 50%) привержены Украине.

Наиболее скептическую оценку об отношении к Украине получила Венгрия.

"Впрочем, даже в этом случае доля тех, кто воспринимает отношение Венгрии как дружеское (28%), почти вдвое больше числа тех, кто считает отношение официального Будапешта к Киеву враждебным (15,5%)", – отметили социологи.

Абсолютное большинство украинцев отмечают усилия Польши (58,8%) и Литвы (56,3%) относительно поддержки вступления Украины в ЕС.

Поддержку Германией (46,5%) евроинтеграции Украины респонденты отмечали чаще, чем усилия со стороны Словакии (43,3%), Румынии (34,3%) и Венгрии (28,3%).

"Украинцы считают, что даже Молдова, не являющаяся членом Евросоюза, больше поддерживает Украину на пути в ЕС, чем члены Европейского союза. Можно предположить, что в этом вопросе влияние медиа и определенных политических ситуаций", – сказал на пресс-конференции, которую транслировал "Укринформ", политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

Инфографика: dif.org.ua

В ходе соцопроса с 22 октября по 12 ноября методом телефонных интервью было собрано 2003 анкеты. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%.