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Украинцы считают, что Молдова больше поддерживает Украину на пути в ЕС, чем страны – члены Евросоюза – опрос

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Согласно данным опроса, абсолютное большинство украинцев отмечают усилия Польши и Литвы относительно поддержки вступления Украины в ЕС
Согласно данным опроса, абсолютное большинство украинцев отмечают усилия Польши и Литвы относительно поддержки вступления Украины в ЕС
Фото: depositphotos.com

Большинство украинцев считают, что страны Центральной Европы (Польша, Румыния, Словакия и Чехия) относятся к Украине преимущественно дружелюбно или нейтрально. Об этом свидетельствует опубликованное 13 декабря результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии по заказу Института центральноевропейской стратегии.

Согласно данным опроса, абсолютное большинство украинцев считают, что Польша (52%) и Чехия (почти 50%) привержены Украине.

Наиболее скептическую оценку об отношении к Украине получила Венгрия.

"Впрочем, даже в этом случае доля тех, кто воспринимает отношение Венгрии как дружеское (28%), почти вдвое больше числа тех, кто считает отношение официального Будапешта к Киеву враждебным (15,5%)", – отметили социологи.

Абсолютное большинство украинцев отмечают усилия Польши (58,8%) и Литвы (56,3%) относительно поддержки вступления Украины в ЕС.

Поддержку Германией (46,5%) евроинтеграции Украины респонденты отмечали чаще, чем усилия со стороны Словакии (43,3%), Румынии (34,3%) и Венгрии (28,3%).

"Украинцы считают, что даже Молдова, не являющаяся членом Евросоюза, больше поддерживает Украину на пути в ЕС, чем члены Европейского союза. Можно предположить, что в этом вопросе влияние медиа и определенных политических ситуаций", – сказал на пресс-конференции, которую транслировал "Укринформ", политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

Инфографика: dif.org.ua
Инфографика: dif.org.ua

В ходе соцопроса с 22 октября по 12 ноября методом телефонных интервью было собрано 2003 анкеты. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что Украина хотела бы стать членом Евросоюза в течение 5–10 лет, но это зависит не только от Киева, но и от 27 других стран – членов ЕС.

Теги: Германия, Украина, Чехия, Румыния, Молдова, Польша, Словакия, Венгрия, соцопрос, исследование, евроинтеграция, украинцы, Евросоюз, пресс-конференция, вступ, членство, ЕС
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