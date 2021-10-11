"Очень близка к ЕС". Боррель назвал главные условия для вступления Украины в Евросоюз

"Украина уже очень близка к Европейскому союзу, начиная с географической и культурной близости и заканчивая нашими тесными связями, в частности Соглашением об ассоциации. Европейские стремления Украины и ее европейский выбор ЕС признал и приветствовал, как указано в этом соглашении. Засвидетельствовано это и в декларации, принятой по итогам саммита "Восточного партнерства" 2017 года", – отметил Боррель.

По его словам, ЕС и Украина "разделяют стремление укреплять политические связи и экономическую интеграцию на основе Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли".

"Продвижение вперед, навстречу процессу реформирования и сближения – это лучший инструмент для достижения такой цели. Это означает работу над внедрением соглашения, продолжение блестящего сотрудничества между Украиной и институтами и агентствами Евросоюза и вообще ведения совместного бизнеса, поездки на работу и учебу в Евросоюз – и наоборот. Все эти вещи с каждым днем делают нас ближе друг к другу", – подчеркнул дипломат.

Экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд говорила в конце августа в интервью "Европейской правде", что Украине понадобится, возможно, 20 лет работы для членства в ЕС. На форуме YES Brainstorming в Киеве она добавила, что Украину от вступления в ЕС отделяют "световые годы".

Боррель призвал не спекулировать на том, сколько именно лет понадобится Украине для членства в Евросоюзе.

"Сейчас важно сосредоточиться на усилении политических связей и экономической интеграции Украины в европейское пространство. И лучший способ сделать это – обеспечить длительные и необратимые реформы на основе Соглашения об ассоциации… и приложить все необходимые усилия для внедрения европейских стандартов на благо народа Украины", – резюмировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.