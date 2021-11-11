ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

62% украинцев на референдуме готовы поддержать вступление Украины в Евросоюз – опрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным социологов, наиболее лояльны к евроинтеграции жители западных и центральных областей Украины
По данным социологов, наиболее лояльны к евроинтеграции жители западных и центральных областей Украины
Фото: depositphotos.com

Большинство украинцев на референдуме готовы поддержать вступление Украины в Евросоюз. Об этом свидетельствуют опубликованные 11 ноября результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

За присоединение к ЕС проголосовало бы 62% опрошенных.

В то же время 32% респондентов против такой инициативы.

Еще 6% граждан затруднились с ответом либо сказали, что не пойдут на такой референдум.

"Наиболее лояльны к евроинтеграции жители западных и центральных областей, наименее благосклонны – жители восточных регионов", – отмечают социологи.

Опрос проводился 4–9 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 5000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 1,5%.

Контекст:

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

В марте 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

Теги: Украина, рейтинг, соцопрос, Европейский союз, членство, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Старая баба, грузна, ленива". Продюсер Владимир Бебешко резко высказался о певице Миле Нитич
"Старая баба, грузна, ленива". Продюсер Владимир Бебешко резко высказался о певице Миле Нитич
"Ну ведь можете быть прекрасной без шпагатов!" Волочкова потрясла сеть своим "приличным видом"
"Ну ведь можете быть прекрасной без шпагатов!" Волочкова потрясла сеть своим "приличным видом"
"Это невероятно". Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук вышла замуж за казахского бизнесмена
"Это невероятно". Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук вышла замуж за казахского бизнесмена
"Красивый мальчик, светленький". Юрий Горбунов показал старшего сына от Кати Осадчей
"Красивый мальчик, светленький". Юрий Горбунов показал старшего сына от Кати Осадчей
"Какой сын красавчик". Андрей Шевченко поздравил среднего сына с 15-летием
"Какой сын красавчик". Андрей Шевченко поздравил среднего сына с 15-летием
  "Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады
  "Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады
"У психически нестабильных сезон обострения". Злата Огневич рассказала, что делает с обнаженными фото в привате
"У психически нестабильных сезон обострения". Злата Огневич рассказала, что делает с обнаженными фото в привате
"Слова лишние. Огонь!", "Роскошная красавица". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук крупным планом показала тело в мокром купальнике
"Слова лишние. Огонь!", "Роскошная красавица". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук крупным планом показала тело в мокром купальнике
"Очень вкусный коктейль". Жена Тигипко поделилась рецептом алкогольного напитка для осенней прогулки
"Очень вкусный коктейль". Жена Тигипко поделилась рецептом алкогольного напитка для осенней прогулки
"Фигура топчик. Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и пойти на тренировку". Собчак снялась в бикини
"Фигура – топчик. Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и пойти на тренировку". Собчак снялась в бикини
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой
"Это уже слишком вызывающе". Седокова снялась в нижнем белье и чулках
"Это уже слишком вызывающе". Седокова снялась в нижнем белье и чулках
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела
"Какая шикарная", "Обалдеть". Ани Лорак в секси-образе засветила боковую часть груди
"Какая шикарная", "Обалдеть". Ани Лорак в секси-образе засветила боковую часть груди
"Прикид огонь", "Украинская Барби". Никитюк вышла в свет в жакете с акцентом на зону сосков
"Прикид – огонь", "Украинская Барби". Никитюк вышла в свет в жакете с акцентом на зону сосков
"Надежда, это потрясающе! Ну какая "ВИА Гра? La Scala ваш удел!" Мейхер удивила публику исполнением арии
"Надежда, это потрясающе! Ну какая "ВИА Гра? La Scala – ваш удел!" Мейхер удивила публику исполнением арии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото (253141)
2
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке (98208)
3
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате (60636)
4
"Когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа (35534)
5
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню (30627)
6
"Ни о чем не жалею, я встретила мужчину своей мечты". Сумская рассказала, как муж узнал о ее измене (21067)
7
"Королева красоты", "Венера". Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе (20634)
8
"Расчленяла его живым". Адвокат семьи убитого украинского рэпера Картрайта обвинил его сожительницу в умышленном преступлении (18732)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS