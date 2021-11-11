62% украинцев на референдуме готовы поддержать вступление Украины в Евросоюз – опрос

За присоединение к ЕС проголосовало бы 62% опрошенных.
В то же время 32% респондентов против такой инициативы.
Еще 6% граждан затруднились с ответом либо сказали, что не пойдут на такой референдум.
"Наиболее лояльны к евроинтеграции жители западных и центральных областей, наименее благосклонны – жители восточных регионов", – отмечают социологи.
Опрос проводился 4–9 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 5000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 1,5%.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.
6 октября 2020 года по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.
В марте 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.