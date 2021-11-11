62% украинцев на референдуме готовы поддержать вступление Украины в Евросоюз – опрос

По данным социологов, наиболее лояльны к евроинтеграции жители западных и центральных областей Украины Фото: depositphotos.com

За присоединение к ЕС проголосовало бы 62% опрошенных.

В то же время 32% респондентов против такой инициативы.

Еще 6% граждан затруднились с ответом либо сказали, что не пойдут на такой референдум.

"Наиболее лояльны к евроинтеграции жители западных и центральных областей, наименее благосклонны – жители восточных регионов", – отмечают социологи.

Опрос проводился 4–9 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 5000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 1,5%.