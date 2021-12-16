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"Абсолютно никакого оправдания". Генсек НАТО заявил, что РФ продолжает наращивание своих войск вокруг Украины

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Столтенберг: Россия должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины
Столтенберг: Россия должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины
Фото: ЕРА

Россия не прекратила наращивать военные силы возле границ Украины. Об этом 16 декабря заявил в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, трансляцию вел телеканал "Рада".

"Мы обсуждали значительное наращивание российских вооруженных сил вокруг Украины. Десятки тысяч войск в боевой готовности, артиллерия, танки, дроны, а также электронные системы ведения боя. Мы не видим, что изменяется или уменьшается это наращивание, наоборот, продолжается", – сказал Столтенберг.

По его словам, "здесь нет абсолютно никакого оправдания".

"Это провокационно, это дестабилизационно и это, конечно, подрывает безопасность в Европе. Мы хотим подчеркнуть, что Россия должна вернуться к дипломатии и деэскалации ситуации, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", – заявил генсек НАТО.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

О санкциях против РФ в случае ее вторжения в Украину договорились главы МИД стран ЕС.

В опубликованном 13 декабря интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский заявил, что количество российских войск у границ Украины после разговора Байдена с Путиным не сократилось.

Теги: Россия, Украина, НАТО, военные, граница, танки, Йенс Столтенберг, провокации, артиллерия, вторжение, дипломаты, безопасность, пресс-конференция, суверенитет, войска
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