"Абсолютно никакого оправдания". Генсек НАТО заявил, что РФ продолжает наращивание своих войск вокруг Украины

"Мы обсуждали значительное наращивание российских вооруженных сил вокруг Украины. Десятки тысяч войск в боевой готовности, артиллерия, танки, дроны, а также электронные системы ведения боя. Мы не видим, что изменяется или уменьшается это наращивание, наоборот, продолжается", – сказал Столтенберг.

По его словам, "здесь нет абсолютно никакого оправдания".

"Это провокационно, это дестабилизационно и это, конечно, подрывает безопасность в Европе. Мы хотим подчеркнуть, что Россия должна вернуться к дипломатии и деэскалации ситуации, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", – заявил генсек НАТО.