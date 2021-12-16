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Зеленский о желании ФРГ "открыть окно" к диалогу с Путиным: Там достаточно холодно

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Зеленский: Это суверенное право Германии вести свои диалоги, особенно по экономическим вопросам
Зеленский: Это суверенное право Германии вести свои диалоги, особенно по экономическим вопросам
Фото: president.gov.ua

Перед тем, как вступать в диалог с Москвой, ФРГ нужно выяснить соответствующие настроения в РФ. Об этом на брифинге 15 декабря по итогам пленарного заседания шестого саммита "Восточного партнерства" и встреч с европейскими лидерами в Брюсселе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Мероприятие транслировалось в Facebook Офиса президента Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в среду в Бундестаге ФРГ, заявил, что Берлин готов к "конструктивному диалогу" с Москвой, сообщила "Немецкая волна". По его словам, с учетом своей истории, ФРГ должна "чаще предпринимать попытки достичь взаимопонимания, попытки выйти из спирали эскалации, как это было временно достигнуто в рамках нормандского процесса" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Зеленского попросили прокомментировать заявление Шольца о том, что он "хочет открыть окно к диалогу" с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Во-первых, мне кажется, что достаточно холодно, чтобы вот так открывать окна. Нужно точно понимать, что там за окнами, – ответил президент Украины. – Если канцлер спросил бы меня, мы-то давно соседи и хорошо знаем друг друга с коллегами с РФ, мы бы сказали, что там сначала надо выяснить, что там. Снег, дождь или рады тебе".

Но с другой стороны, отметил Зеленский, это "суверенное право Германии вести свои диалоги, особенно по экономическим вопросам".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1404330246660455/

Зеленский, Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон по итогам разговора в Брюсселе 15 декабря призвали РФ возобновить конструктивную работу в нормандском формате.  

По мнению Зеленского, встреча в нормандском формате не должна быть "саммитом ради саммита".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины. 

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, Берлин, Донбасс, ФРГ, переговоры, агрессия, снег, нормандский формат, Бундестаг, Владимир Зеленский, конфликт, президент, брифинг, Олаф Шольц
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