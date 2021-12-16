Зеленский о желании ФРГ "открыть окно" к диалогу с Путиным: Там достаточно холодно

Зеленский: Это суверенное право Германии вести свои диалоги, особенно по экономическим вопросам Фото: president.gov.ua

Мероприятие транслировалось в Facebook Офиса президента Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в среду в Бундестаге ФРГ, заявил, что Берлин готов к "конструктивному диалогу" с Москвой, сообщила "Немецкая волна". По его словам, с учетом своей истории, ФРГ должна "чаще предпринимать попытки достичь взаимопонимания, попытки выйти из спирали эскалации, как это было временно достигнуто в рамках нормандского процесса" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Зеленского попросили прокомментировать заявление Шольца о том, что он "хочет открыть окно к диалогу" с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Во-первых, мне кажется, что достаточно холодно, чтобы вот так открывать окна. Нужно точно понимать, что там за окнами, – ответил президент Украины. – Если канцлер спросил бы меня, мы-то давно соседи и хорошо знаем друг друга с коллегами с РФ, мы бы сказали, что там сначала надо выяснить, что там. Снег, дождь или рады тебе".

Но с другой стороны, отметил Зеленский, это "суверенное право Германии вести свои диалоги, особенно по экономическим вопросам".

Зеленский, Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон по итогам разговора в Брюсселе 15 декабря призвали РФ возобновить конструктивную работу в нормандском формате.

По мнению Зеленского, встреча в нормандском формате не должна быть "саммитом ради саммита".