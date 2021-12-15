Зеленский о встрече в нормандском формате: Это не должен быть "саммит ради саммита"

Мероприятие транслировалось в Facebook Офиса президента Украины.

"Что касается нормандской встречи – это не должен быть "саммит ради саммита" или "встречей ради встречи", тем более, что речь идет о ситуации с безопасностью в нашем государстве. Тем более, что мы хотим урегулировать несколько важных вопросов, которые касаются режима прекращения огня, обмена пленными. Один из самых важных там вопросов, мне так кажется, – открытие КПВВ. Я не хочу сейчас говорить об участках разминирования и т.д. Это также важные, но технические вопросы", – сказал Зеленский.

По его словам, эти вопросы должны довести до РФ лидеры нормандского формата.

"И результатом должна быть встреча в нормандском формате, если Россия действительно заинтересована в решении этого вопроса", – отметил Зеленский.

Он добавил, что эффективность работы нормандского формата зависит "только от результата".

"К сожалению, если бы это зависело только от Украины, он бы работал чаще и результативнее. Сегодня нормандский формат работает от настойчивости Франции и Германии и – благодаря этой настойчивости – от желания РФ… Потому мы работаем над параллельными вещами и шагами", – сказал он.

Зеленский также приветствовал желание США принять участие в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.