Зеленский, Шольц и Макрон призвали РФ возобновить конструктивную работу в нормандском формате

"Во время встречи с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем поблагодарил их за решительную поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны Российской Федерации, а также за последовательную позицию Германии и Франции в нормандском формате. Подтвердили готовность продолжить работу", – написал президент.

Під час зустрічі з @EmmanuelMacron і @OlafScholz подякував за рішучу підтримку * на тлі військової загрози з боку * , а також за послідовну позицію * і * у Нормандському форматі. Підтвердили готовність продовжувати роботу. pic.twitter.com/vuiyhCGeGL — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2021

Как сообщили в пресс-службе президента, Зеленский во время встречи заявил, что Украина не реагирует на провокации на границе, не имеет агрессивных намерений в отношении других сторон и остается приверженной дипломатическим средствам урегулирования ситуации.

"Ожидаю, что российские войска и вооружения будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ", – сказал он.

Пресс-служба пишет, что стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в нормандском формате и обеспечить исполнение решений, принятых на саммите в Париже 9 декабря 2019 года.

"Владимир Зеленский подчеркнул, что это касается прежде всего таких неотложных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта, как обеспечение соблюдения режима прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска. Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе и призвали российскую сторону к возобновлению конструктивной работы для этого в нормандском формате", – говорится в сообщении.