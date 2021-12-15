Зеленский предложил провести в Киеве саммит с президентами Турции и Азербайджана

Украинский президент поблагодарил Алиева за поддержку Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета Украины, а также обратился по поводу возможности его приобщения к процессу освобождения незаконно удерживаемых Россией лиц.

"Вопрос освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, незаконно удерживаемых в России, является одним из моих ключевых приоритетов. Буду благодарен вам за возможную помощь в продвижении этого вопроса", – сказал он.

Зеленский напомнил, что в феврале 2022 года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией.

"Учитывая это, президент предложил провести в феврале в Киеве саммит с участием лидеров трех государств", – сообщили в пресс-службе.

Также президенты обсудили транспортно-логистический потенциал сотрудничества между государствами.