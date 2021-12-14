Кулеба: Речь о переформатировании нормандского формата не идет. Сейчас формируется двусторонний трек диалога России и США по Донбассу

Кулеба уверен, что администрация президента США не будет ничего решать "за нашей спиной" Фото: ЕРА

"Что касается привлечения США к процессу урегулирования: они всегда были к нему привлечены в той или иной мере. Сейчас не идет речь о переформатировании нормандского формата. Он остается таким, каким он есть, но мы видим, как благодаря инициативности администрации [президента США Джо] Байдена формируется двусторонний трек диалога России и США, цель которого – прекращение российской агрессии против Украины. А значит, ничего из того, что там будет происходить по этому вопросу, не будет происходить втайне от Украины", – сказал министр.

Кулеба уверен, что администрация президента США не будет ничего решать с президентом РФ Владимиром Путиным "за нашей спиной".

Байден и Путин провели разговор по защищенному каналу видеосвязи 7 декабря. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.