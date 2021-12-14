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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Речь о переформатировании нормандского формата не идет. Сейчас формируется двусторонний трек диалога России и США по Донбассу

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Кулеба уверен, что администрация президента США не будет ничего решать "за нашей спиной"
Кулеба уверен, что администрация президента США не будет ничего решать  "за нашей спиной"
Фото: ЕРА

На сегодняшний день вопрос присоединения США к участию в нормандском формате не рассматривается. Об этом 14 декабря на форуме "Дипломатия 2022: приоритеты стратегии внешнеполитической деятельности" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Что касается привлечения США к процессу урегулирования: они всегда были к нему привлечены в той или иной мере. Сейчас не идет речь о переформатировании нормандского формата. Он остается таким, каким он есть, но мы видим, как благодаря инициативности администрации [президента США Джо] Байдена формируется двусторонний трек диалога России и США, цель которого – прекращение российской агрессии против Украины. А значит, ничего из того, что там будет происходить по этому вопросу, не будет происходить втайне от Украины", – сказал министр.

Кулеба уверен, что администрация президента США не будет ничего решать с президентом РФ Владимиром Путиным "за нашей спиной".

Байден и Путин провели разговор по защищенному каналу видеосвязи 7 декабря. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины. 

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что очень хотел бы, чтобы США присоединились к переговорам в нормандском формате по ситуации на Донбассе. 

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, переговоры, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, Владимир Зеленский, война на Донбассе
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