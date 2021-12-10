РФ отвергла предложение Украины от открытии КПВВ "Счастье" и "Золотое" – украинская делегация в ТКГ

Среди предложений украинской стороны на заседании рабочих подгрупп ТКГ 7 декабря было открытие КПВВ "Счастье" и "Золотое", которые открыты с подконтрольной правительству Украины стороны еще с ноября 2020 года.

"К сожалению, все инициативы украинской стороны были отвергнуты Российской Федерацией под надуманными предлогами", – говорится в сообщении.

РФ также отвергла предложения Украины об обмене удерживаемыми лицами до Нового года, возобновлении режима прекращения огня и расширении состава Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).