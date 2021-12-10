РФ отвергла предложение Украины от открытии КПВВ "Счастье" и "Золотое" – украинская делегация в ТКГ

Среди предложений украинской стороны на заседании рабочих подгрупп ТКГ 7 декабря было открытие КПВВ "Счастье" и "Золотое", которые открыты с подконтрольной правительству Украины стороны еще с ноября 2020 года.
"К сожалению, все инициативы украинской стороны были отвергнуты Российской Федерацией под надуманными предлогами", – говорится в сообщении.
РФ также отвергла предложения Украины об обмене удерживаемыми лицами до Нового года, возобновлении режима прекращения огня и расширении состава Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Российские оккупационные войска с апреля 2021 года полностью блокировали дорожные коридоры через КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Из семи КПВВ на Донбассе работают только "Станица Луганская" и "Новотроицкое".
Главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник 10 октября подписал "указ", ужесточающий правила пересечения КПВВ "Станица Луганская". Жители ОРЛО могут выехать на подконтрольную правительству Украины территорию только по спискам – для лечения, обучения, при необходимости постоянного ухода за близким родственником и в связи с погребением родственника.
Спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор в интервью, которое вышло 29 октября, призывал открыть все КПВВ на Донбассе.