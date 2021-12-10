Украина в ТКГ предлагала провести обмен до 60 удерживаемых лиц до Нового года, РФ отвергла предложение – украинская делегация

В делегации отметили, что 7 декабря на заседании рабочих подгрупп ТКГ одной из инициатив, которые озвучила Украина, был взаимный обмен удерживаемыми лицами, "что позволило бы освободить в ближайшем будущем около 60 человек".

"Эти вопросы обсуждались в рамках очередного заседания ТКГ 8 декабря 2021 года. К сожалению, все инициативы украинской стороны были отвергнуты Российской Федерацией под надуманными предлогами", – говорится в сообщении.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 9 декабря спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что Украина предлагала несколько форматов обмена, которые могли бы провести до Нового года.

"Мы предложили российской стороне три варианта обмена: выдачу 13, 24 или 60 лиц. Все эти люди готовы к обмену, их местонахождение установлено. Они прошли процедуру так называемой процессуальной очистки", – сказал Арестович.

Он отметил, что в соответствии с украинским законодательством процедура процессуальной очистки, на которой настаивает российская сторона в отношении удерживаемых лиц, возможна только после того, как человек заявит о своем местонахождении и получит приговор суда. После этого он может быть помилован и передан в рамках обмена или освобождения.

"В случае, когда некоторые такие лица скрываются и не сообщают [о местонахождении] согласно украинскому законодательству, Украина не может ни осудить их заочно или очно, ни помиловать. А РФ требует помилования от президента Украины не осужденных людей. Это противоречит нашему законодательству и Конституции", – заявил спикер.

Арестович добавил, что в случае готовности к обмену Россия также должна предоставить информацию о лицах, которых готова выдать со своей стороны.

В эфире канала "1+1" 9 декабря Арестович сказал, что Украина хотела добиться освобождения украинских военнослужащих, сотрудников спецслужб, попавших в плен во время выполнения боевых задач, женщин (по его словам, среди них есть беременные) и тяжелобольных гражданских лиц.