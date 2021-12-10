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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина в ТКГ предлагала провести обмен до 60 удерживаемых лиц до Нового года, РФ отвергла предложение – украинская делегация

Последний обмен состоялся в апреле 2020 года
Последний обмен состоялся в апреле 2020 года
Фото: EPA (архив)

Украина в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе предложила провести обмен до 60 удерживаемых лиц к Новому году. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Facebook 9 декабря.

В делегации отметили, что 7 декабря на заседании рабочих подгрупп ТКГ одной из инициатив, которые озвучила Украина, был взаимный обмен удерживаемыми лицами, "что позволило бы освободить в ближайшем будущем около 60 человек".

"Эти вопросы обсуждались в рамках очередного заседания ТКГ 8 декабря 2021 года. К сожалению, все инициативы украинской стороны были отвергнуты Российской Федерацией под надуманными предлогами", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/410987237478359

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 9 декабря спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что Украина предлагала несколько форматов обмена, которые могли бы провести до Нового года.

"Мы предложили российской стороне три варианта обмена: выдачу 13, 24 или 60 лиц. Все эти люди готовы к обмену, их местонахождение установлено. Они прошли процедуру так называемой процессуальной очистки", – сказал Арестович.

Он отметил, что в соответствии с украинским законодательством процедура процессуальной очистки, на которой настаивает российская сторона в отношении удерживаемых лиц, возможна только после того, как человек заявит о своем местонахождении и получит приговор суда. После этого он может быть помилован и передан в рамках обмена или освобождения.

"В случае, когда некоторые такие лица скрываются и не сообщают [о местонахождении] согласно украинскому законодательству, Украина не может ни осудить их заочно или очно, ни помиловать. А РФ требует помилования от президента Украины не осужденных людей. Это противоречит нашему законодательству и Конституции", – заявил спикер.

Арестович добавил, что в случае готовности к обмену Россия также должна предоставить информацию о лицах, которых готова выдать со своей стороны.

В эфире канала "1+1" 9 декабря Арестович сказал, что Украина хотела добиться освобождения украинских военнослужащих, сотрудников спецслужб, попавших в плен во время выполнения боевых задач, женщин (по его словам, среди них есть беременные) и тяжелобольных гражданских лиц.

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/1518612238538601/

Контекст:

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен. По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.

В Службе безопасности Украины в ответ на запрос "Радіо Свобода" в начале марта 2021 года сообщали, что 268 человек считаются незаконно лишенными свободы на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

В мае боевики "ЛДНР" передали свои списки на обмен удерживаемыми лицами.

Арестович 10 июня сообщил, что в списке на ближайший обмен находятся 90 человек, это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, попавшие в плен при выполнении боевых задач.

По данным Денисовой на 28 июня этого года, в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживают 405 граждан Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Донбасс, переговоры, Алексей Арестович, война в Украине, обмен пленными, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами, ТКГ
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