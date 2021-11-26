Зеленский рассказал о ситуации с обменом пленных украинцев

Зеленский: Я не уверен, что Россия их слушает, но точно прислушивается Фото: president.gov.ua

"У нас есть верифицированный полный список, хотя в нем могут быть ошибки и просчеты. Список передан Турции. Недавно я разговаривал с президентом [Турции Реджепом] Эрдоганом. У него была встреча с президентом РФ, и на уровне контактных групп списки были переданы российской стороне", – сказал Зеленский.

По его словам, Эрдоган акцентировал на освобождении крымских татар. Украина пока не получила ответа от России.

Зеленский рассказал, что обсуждал освобождение пленных украинцев со всеми политиками, которые общаются с Путиным – главой Европейского совета Шарлем Мишелем, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также Байденом.

"Я ко всем лидерам обращался. Сейчас список передал Эрдоган. И Байден – это немного другая история. Они достаточно мощные. Я не уверен, что Россия их слушает, но точно прислушивается", – заявил президент.

Зеленский 1 сентября во время визита в Вашингтон попросил Байдена помочь освободить около 450 пленных украинцев, которые находятся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

22 сентября Зеленский на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с Эрдоганом вопрос освобождения удерживаемых Россией украинцев.