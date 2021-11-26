Зеленский рассказал о ситуации с обменом пленных украинцев

"У нас есть верифицированный полный список, хотя в нем могут быть ошибки и просчеты. Список передан Турции. Недавно я разговаривал с президентом [Турции Реджепом] Эрдоганом. У него была встреча с президентом РФ, и на уровне контактных групп списки были переданы российской стороне", – сказал Зеленский.
По его словам, Эрдоган акцентировал на освобождении крымских татар. Украина пока не получила ответа от России.
Зеленский рассказал, что обсуждал освобождение пленных украинцев со всеми политиками, которые общаются с Путиным – главой Европейского совета Шарлем Мишелем, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также Байденом.
"Я ко всем лидерам обращался. Сейчас список передал Эрдоган. И Байден – это немного другая история. Они достаточно мощные. Я не уверен, что Россия их слушает, но точно прислушивается", – заявил президент.
Зеленский 1 сентября во время визита в Вашингтон попросил Байдена помочь освободить около 450 пленных украинцев, которые находятся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.
22 сентября Зеленский на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с Эрдоганом вопрос освобождения удерживаемых Россией украинцев.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.
20 июля 2021 года Денисова сообщила, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар. По ее словам, в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживают 405 граждан Украины.