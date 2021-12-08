Боевики с июня удерживают в плену учительницу физики, которая выехала в ОРДЛО проведать мать – Денисова

По ее словам, Шило подозревают в "шпионаже в пользу Украины". Ее задержали в Горловке Донецкой области 5 июня, когда женщина приехала из Киева, чтобы навестить мать.
"Только через 30 дней после задержания родным учительницы разрешили передать ей одежду и продукты. В настоящее время она находится в СИЗО №5 Донецка", – написала омбудсмен.
Шило – жительница Горловки, после оккупации она переехала в Харьков, где работала в школе и стала лауреатом городского конкурса "Учитель года – 2018". Позже педагог переехала в Киев.
Денисова обратилась к главе Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт с просьбой посетить СИЗО №5, чтобы проверить соблюдение прав Шило и других удерживаемых лиц.
"В тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно содержат 30 женщин, они подвергаются пыткам и ненадлежащему обращению. Пятеро из них нуждаются в неотложной медицинской помощи из-за проблем со здоровьем", – подчеркнула уполномоченный Верховной Рады по правам человека.
Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.
В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен. По словам Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.
В Службе безопасности Украины в ответ на запрос "Радіо Свобода" в начале марта 2021 года сообщали, что 268 человек считаются незаконно лишенными свободы на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.
В мае боевики "ЛДНР" передали свои списки на обмен удерживаемыми лицами.
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович 10 июня сообщил, что в списке на ближайший обмен находятся 90 человек, это военнослужащие и сотрудники спецслужб Украины, попавшие в плен при выполнении боевых задач.
По данным Денисовой на 28 июня этого года, в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживают 405 граждан Украины.