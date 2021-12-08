Боевики с июня удерживают в плену учительницу физики, которая выехала в ОРДЛО проведать мать – Денисова

Наталью Шило задержали в Горловке 5 июня, она находится в СИЗО №5 Донецка Фото: pixabay.com

По ее словам, Шило подозревают в "шпионаже в пользу Украины". Ее задержали в Горловке Донецкой области 5 июня, когда женщина приехала из Киева, чтобы навестить мать.

"Только через 30 дней после задержания родным учительницы разрешили передать ей одежду и продукты. В настоящее время она находится в СИЗО №5 Донецка", – написала омбудсмен.

Шило – жительница Горловки, после оккупации она переехала в Харьков, где работала в школе и стала лауреатом городского конкурса "Учитель года – 2018". Позже педагог переехала в Киев.

Денисова обратилась к главе Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт с просьбой посетить СИЗО №5, чтобы проверить соблюдение прав Шило и других удерживаемых лиц.

"В тюрьмах и СИЗО на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно содержат 30 женщин, они подвергаются пыткам и ненадлежащему обращению. Пятеро из них нуждаются в неотложной медицинской помощи из-за проблем со здоровьем", – подчеркнула уполномоченный Верховной Рады по правам человека.