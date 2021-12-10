Украина в ТКГ предложила расширить СЦКК, но РФ отказалась

Делегация высказала предложение на внеочередном заседании ТКГ 9 декабря "с целью обеспечения устойчивого перемирия, а также реализации пункта 3 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, предусматривающего обеспечение эффективного мониторинга и верификации режима прекращения огня".

"Украина предложила расширить состав СЦКК не только подписантами Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, но и уполномоченными представителями стран – участниц нормандского формата [Франция, Германия] (по их согласию) как независимой стороной. Это предложение было категорически отвергнуто Российской Федерацией", – говорится в сообщении.