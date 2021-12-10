Украина в ТКГ предложила расширить СЦКК, но РФ отказалась

Делегация высказала предложение на внеочередном заседании ТКГ 9 декабря "с целью обеспечения устойчивого перемирия, а также реализации пункта 3 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, предусматривающего обеспечение эффективного мониторинга и верификации режима прекращения огня".
"Украина предложила расширить состав СЦКК не только подписантами Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, но и уполномоченными представителями стран – участниц нормандского формата [Франция, Германия] (по их согласию) как независимой стороной. Это предложение было категорически отвергнуто Российской Федерацией", – говорится в сообщении.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В сентябре 2014 года на Донбассе был создан Совместный центр по контролю и координации. В его состав входили украинские и российские военные. Они занимались мониторингом и координацией прекращения огня и организацией буферной зоны.
18 декабря 2017 года в министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия отзывает своих офицеров из СЦКК. В ведомстве отметили, что новый порядок въезда в Украину российских граждан, который вступил в силу с 1 января 2018 года и согласно которому они должны будут заблаговременно сообщать о поездке, "неприемлем" для российских офицеров, входящих в состав Совместного центра.
В украинском МИД расценили такое решение России как очередную провокацию и стремление снять с себя любую ответственность за последствия вооруженной агрессии против Украины.
Тогдашний президент Украины Петр Порошенко предлагал усилить СЦКК представителями Германии и Франции.