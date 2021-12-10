Россия в ТКГ отвергла предложение Украины о перемирии на Донбассе – украинская делегация

Россия начала вооруженную агрессию против Украины весной 2014 года Фото: EPA

Среди предложений украинской стороны на заседании рабочих подгрупп ТКГ 7 декабря было "возвращение к устойчивому перемирию путем обеспечения реализации мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года".

"К сожалению, все инициативы украинской стороны были отвергнуты Российской Федерацией под надуманными предлогами", – сообщили в пресс-службе.

Также Россией был отвергнут призыв к участникам консультаций выступить со встречными заявлениями о возвращении к режиму прекращения огня с полуночи 10 декабря и приверженности мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

"Украина остается приверженной необходимости обеспечения устойчивого перемирия и готова продолжить работу над этим в рамках ТКГ и других форматов", – заявили в делегации.

Кроме этого, как сообщили в делегации, российская сторона отвергла предложения Украины об обмене удерживаемыми лицами до Нового года.