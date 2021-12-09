Боевики на Донбассе ранили двух украинских военнослужащих – штаб ООС

Российско-оккупационные войска вели огонь по позициям ВСУ в направлении Шумов, возле Новомихайловки и Пивденного (все три населенных пункта находятся в Донецкой области), а также в направлении Причепиловки и в районе Станицы Луганской (Луганская область).

В частности, российские наемники открывали огонь из противотанковых гранатометов, минометов калибра 82 мм и 120 мм, стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов.

"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, их эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих раненых – средней тяжести, – говорится в сообщении. – Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение".