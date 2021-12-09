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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе ранили двух украинских военнослужащих – штаб ООС

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Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали ответный огонь, отметили в штабе ООС
Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали ответный огонь, отметили в штабе ООС
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

С начала суток 9 декабря по состоянию на 17.00 боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, трижды используя запрещенные Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Российско-оккупационные войска вели огонь по позициям ВСУ в направлении Шумов, возле Новомихайловки и Пивденного (все три населенных пункта находятся в Донецкой области), а также в направлении Причепиловки и в районе Станицы Луганской (Луганская область).

В частности, российские наемники открывали огонь из противотанковых гранатометов, минометов калибра 82 мм и 120 мм, стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов.

"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, их эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих раненых – средней тяжести, – говорится в сообщении. – Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение".

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1254760755016538

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

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