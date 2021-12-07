Боевики обстреляли жилой дом в поселке Зайцево

Информация о том, что в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований поврежден жилой дом, поступила в полицию в 11.00.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции Бахмута Донецкой области.

По данным полицейских, российские оккупанты повредили окна двух квартир. Жертв среди населения в результате обстрела нет.

Правоохранители обследовали населенный пункт, задокументировали последствия обстрела, а также выяснили, какую помощь необходимо будет оказать местным жителям.

В полиции собираются открыть уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.