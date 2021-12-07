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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики обстреляли жилой дом в поселке Зайцево

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По данным полицейских, российские оккупанты повредили окна двух квартир
По данным полицейских, российские оккупанты повредили окна двух квартир
Фото: mvs.gov.ua

Боевики на Донбассе 7 декабря обстреляли жилой дом в поселке Зайцево Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Информация о том, что в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований поврежден жилой дом, поступила в полицию в 11.00.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции Бахмута Донецкой области.

По данным полицейских, российские оккупанты повредили окна двух квартир. Жертв среди населения в результате обстрела нет.

Правоохранители обследовали населенный пункт, задокументировали последствия обстрела, а также выяснили, какую помощь необходимо будет оказать местным жителям.

В полиции собираются открыть уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, боевики, Зайцево, обстрелы, война в Украине, Бахмут, война на Донбассе
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