Зеленский заявил, что до 2023 года все ветераны войны на Донбассе получат квартиры

Зеленский: А сразу после этого начнем такой же процесс для всех наших военнослужащих Фото: president.gov.ua

По словам президента, в следующем году "впервые с 2014 года будет полностью закрыта очередь на квартиры для ветеранов".

"А сразу после этого начнем такой же процесс для всех наших военнослужащих. Мы гордимся ими всеми", – заявил Зеленский.

29 августа на встрече с родственниками погибших защитников Украины Зеленский заявлял о намерении в 2022 году "закрыть всю очередь" относительно компенсаций за жилье для семей погибших на Донбассе и ветеранов войны.

В сентябре Зеленский подписал указ о необходимости предусмотреть в государственном бюджете 2022 года финансирование жилищных программ для ветеранов войны и родственников погибших защитников Украины.