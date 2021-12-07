ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил, что до 2023 года все ветераны войны на Донбассе получат квартиры

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: А сразу после этого начнем такой же процесс для всех наших военнослужащих
Зеленский: А сразу после этого начнем такой же процесс для всех наших военнослужащих
Фото: president.gov.ua

В день 30-летия Вооруженных сил Украины 6 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году все ветераны войны на востоке Украины, которые нуждаются в жилье, получат квартиры. Об этом он сказал, выступая на площади Свободы в Харькове, сообщила пресс-служба главы государства.

По словам президента, в следующем году "впервые с 2014 года будет полностью закрыта очередь на квартиры для ветеранов".

"А сразу после этого начнем такой же процесс для всех наших военнослужащих. Мы гордимся ими всеми", – заявил Зеленский.

29 августа на встрече с родственниками погибших защитников Украины Зеленский заявлял о намерении в 2022 году "закрыть всю очередь" относительно компенсаций за жилье для семей погибших на Донбассе и ветеранов войны.

В сентябре Зеленский подписал указ о необходимости предусмотреть в государственном бюджете 2022 года финансирование жилищных программ для ветеранов войны и родственников погибших защитников Украины.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Теги: военные, ветераны, Владимир Зеленский, ВСУ, жилье, военнослужащий, квартира
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Melovin: Расстраивает, что к нам российским артистам ездить можно, а украинским в РФ нельзя. Хотя наши, выезжая туда, везут деньги сюда
  Melovin: Расстраивает, что к нам российским артистам ездить можно, а украинским в РФ нельзя. Хотя наши, выезжая туда, везут деньги сюда
"Такая сексуальная", "Никогда не стареешь". 55-летняя Холли Берри показала тело в платье, сильно облегающем грудь и бедра
"Такая сексуальная", "Никогда не стареешь". 55-летняя Холли Берри показала тело в платье, сильно облегающем грудь и бедра
  Группа СКАЙ сняла клип на балладу "Крила" – на съемках сожгли ткань, а Собчук впервые сел за руль кроссового мотоцикла. Видео
  Группа СКАЙ сняла клип на балладу "Крила" – на съемках сожгли ткань, а Собчук впервые сел за руль кроссового мотоцикла. Видео
"То ли баба, то ли мужик... Не разберу", "Оделась, как бухгалтерия на корпоратив". В сети обсуждают Волочкову в вечернем платье
"То ли баба, то ли мужик... Не разберу", "Оделась, как бухгалтерия на корпоратив". В сети обсуждают Волочкову в вечернем платье
48-летняя Клум показала голую грудь и пах
48-летняя Клум показала голую грудь и пах
"Фея нежности", "Выглядите на 18". Жанна Бадоева оголила спину и ноги в полупрозрачном платье
"Фея нежности", "Выглядите на 18". Жанна Бадоева оголила спину и ноги в полупрозрачном платье
"Хочет выбежать на улицу голая и станцевать". Полуобнаженная Дорофеева исполнила соблазнительный танец
"Хочет выбежать на улицу голая и станцевать". Полуобнаженная Дорофеева исполнила соблазнительный танец
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену
"Красоточка, настоящая". Катя Осадчая показала, как выглядит в халате и без
"Красоточка, настоящая". Катя Осадчая показала, как выглядит в халате и без
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса"
"Свят, свят". Леся Никитюк показала фото на фоне гигантского "фаллоса"
"Офигенно круто!" Мейхер потрясла сеть исполнением арии из оперы "Кармен". Видео
"Офигенно круто!" Мейхер потрясла сеть исполнением арии из оперы "Кармен". Видео
"Переборщила с уколами", "Муж ее вечно на молоденьких менял". Ани Лорак записала видео для поклонников, но узнать ее смогли не все
"Переборщила с уколами", "Муж ее вечно на молоденьких менял". Ани Лорак записала видео для поклонников, но узнать ее смогли не все
  "Что-то слюнки потекли". Быстрый рецепт домашних конфет без масла, муки и сахара
  "Что-то слюнки потекли". Быстрый рецепт домашних конфет без масла, муки и сахара
"Если потолстеешь, будешь еще красивее". Звезда "Великолепного века" Узерли показала фигуру в облегающем платье
"Если потолстеешь, будешь еще красивее". Звезда "Великолепного века" Узерли показала фигуру в облегающем платье
"Прикройтесь", "Какая офигенная". Миша Романова снялась в ванной с голой грудью
"Прикройтесь", "Какая офигенная". Миша Романова снялась в ванной с голой грудью
"Ух, какая мадам, ням-ням", "Папа с мамой постарались смастерить". 20-летняя дочь Брежневой снялась в разных позах на фоне авто
"Ух, какая мадам, ням-ням", "Папа с мамой постарались смастерить". 20-летняя дочь Брежневой снялась в разных позах на фоне авто
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Кошка меняет кожу", "Это вообще законно?" Maruv сняла платье перед камерой (219571)
2
"Красотка", "Очаровательная". Певица Grosu показала грудь в глубоком декольте (72606)
3
"Люди в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа". Огневич опять рассказала о хейте из-за шоу "Холостячка" (57972)
4
"Чудесная задница". Рианна эротично прогнулась перед камерой, показав пятую точку (46591)
5
"Волосы – не зубы, отрастут". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свою новую прическу (32435)
6
"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену (31188)
7
"Мы еще Вову не приняли, а уже Миша", "Любимых, как листов на березе". Волочкова показала нового мужчину (21385)
8
В сеть попали фото возлюбленной Леонардо ДиКаприо с округленным животом (17207)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS