Зеленский объявил о намерении закрыть очередь компенсаций за жилье для семей погибших на войне и ветеранов

Встреча состоялась в День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Обсуждалось, в частности, социальное, пенсионное и медицинское обеспечение семей военных.

"Наша задача – за остаток этого года и за следующий, 2022 год закрыть всю очередь относительно компенсаций за жилье для семей погибших и ветеранов", – сказал Зеленский.

Также на встрече обсуждались "социальные гарантии, которые нужно определить в отдельном законе".

"Первый шаг – необходимо признать статус защитника и членов семей погибших. Второй шаг – сообща с местными властями, начать работу относительно того, какими социальными пакетами наполнить этот статус", – прокомментировал ситуацию присутствовавший на встрече премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По данным главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, вопросы соцобеспечения защитников Украины будут обсуждаться на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте, на заседание намерены пригласить родственников украинских героев.