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Экс-нардеп Пресман пошел на сделку в деле о незаконном получении компенсации за жилье, ему вынесли приговор

В Раду Пресман избирался дважды
В Раду Пресман избирался дважды
Фото: presman.com.ua

16 июля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и бывшим народным депутатом VIII созыва в уголовном производстве о злоупотреблении служебным положением. Об этом проинформировал сайт суда.

"Обвиняемый, без наличия оснований, подал на имя руководителя аппарата Верховной Рады Украины заявления, в которых просил начислять ему средства для найма гостиничного номера в течение всего срока выполнения депутатских полномочий. Своими действиями экс-нардеп Украины нанес управлению делами Верховной Рады Украины ущерб на сумму 928 890 грн", – говорится в сообщении.

В ВАКС рассказали, что на судебном заседании обвиняемый "полностью и безоговорочно" признает свою вину, "искренне раскаивается и добровольно возместил в полном объеме причиненный ущерб".

Бывшему нардепу "назначили согласованное сторонами соглашения о признании виновности наказание в виде лишения свободы на срок три года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах государственной власти сроком на один год и штрафом в размере 17 тыс. грн".

"Обвиняемого освободили от отбывания основного наказания в виде трех лет лишения свободы с испытанием и установили ему испытательный срок в три года, если он в течение определенного испытательного срока не совершит нового уголовного преступления и выполнит возложенные на него обязанности", – объяснили в ВАКС.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней, отметили в суде.

Фамилия фигуранта дела не указана, однако обстоятельства дела соответствуют уголовному производству относительно экс-нардепа Александра Пресмана. Что речь идет о нем, подтвердили "Слову и делу" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Контекст:

Пресман дважды избирался в Верховную Раду – в 2012-м и 2014 годах. В Верховной Раде VII созыва входил во фракцию Партии регионов, VIII созыва – в группу "Відродження". На выборах 2019 года тоже баллотировался в парламент, но занял третье место в округе.

Теги: прокуратура, депутаты, приговор, жилье, ущерб, сделка, суд, соглашение, ВАКС, компенсация, нардеп
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