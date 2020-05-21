Суд назначил залог в размере 929 тыс. грн экс-нардепу, подозреваемому в незаконном получении компенсации за жилье

Бывший народный депутат, по данным следствия, получил более 928 тыс. грн компенсации за пользование номером в киевском отеле, хотя имел собственное жилье. По данным "Украинской правды" и "Думской", речь идет об Александре Пресмане, который дважды избирался в парламент.



Пресман в Верховной Раде VII созыва входил во фракцию Партии регионов, VIII созыва – в группу "Відродження" Фото: Наш депутат - Александр Пресман / Facebook

20 мая Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога бывшему народному депутату Украины, подозреваемому в незаконном получении компенсации за аренду жилья, сообщила в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Бывший депутат должен внести залог в размере 929 тыс. грн.

На него также возложены некоторые процессуальные обязанности: не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и проживает, без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение заграничный паспорт, уточнила пресс-служба суда.

Мера пресечения будет действовать до 19 июля включительно.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, он с ноября 2014 года по август 2019-го незаконно получил более 928 тыс. грн компенсации за пользование гостиничным номером в комплексе "Национальный" в Киеве, при этом политик имел свое жилье.

Фамилию нардепа прокуратура и суд не назвали. По данным "Украинской правды" и "Думской", речь идет об Александре Пресмане. О подозрении ему сообщили 14 мая.

Пресман дважды избирался в Верховную Раду – в 2012-м и 2014 годах. В Верховной Раде VII созыва входил во фракцию Партии регионов, VIII созыва – в группу "Відродження". На выборах 2019 года тоже баллотировался в парламент, но занял третье место в округе.

В НАБУ сообщили, что в декабре 2019-го – марте 2020 года к ответственности привлекли пять народных депутатов VIII созыва, которые получили незаконную компенсацию за отельный номер на сумму более 2,6 млн грн, в бюджет возвращено около 1,65 млн грн. Среди депутатов, по которым суд уже принял решение, – бывший парламентарий от Блока Петра Порошенко Александр Черненко. Его приговорили к трем годам условно за незаконное получение 582 тыс. грн.