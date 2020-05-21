Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Суд назначил залог в размере 929 тыс. грн экс-нардепу, подозреваемому в незаконном получении компенсации за жилье

Бывший народный депутат, по данным следствия, получил более 928 тыс. грн компенсации за пользование номером в киевском отеле, хотя имел собственное жилье. По данным "Украинской правды" и "Думской", речь идет об Александре Пресмане, который дважды избирался в парламент.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пресман в Верховной Раде VII созыва входил во фракцию Партии регионов, VIII созыва в группу "Відродження"
Пресман в Верховной Раде VII созыва входил во фракцию Партии регионов, VIII созыва – в группу "Відродження"
Фото: Наш депутат - Александр Пресман / Facebook

20 мая Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога бывшему народному депутату Украины, подозреваемому в незаконном получении компенсации за аренду жилья, сообщила в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Бывший депутат должен внести залог в размере 929 тыс. грн.

На него также возложены некоторые процессуальные обязанности: не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и проживает, без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение заграничный паспорт, уточнила пресс-служба суда.

Мера пресечения будет действовать до 19 июля включительно.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, он с ноября 2014 года по август 2019-го незаконно получил более 928 тыс. грн компенсации за пользование гостиничным номером в комплексе "Национальный" в Киеве, при этом политик имел свое жилье.

Фамилию нардепа прокуратура и суд не назвали. По данным "Украинской правды" и "Думской", речь идет об Александре Пресмане. О подозрении ему сообщили 14 мая.

Пресман дважды избирался в Верховную Раду – в 2012-м и 2014 годах. В Верховной Раде VII созыва входил во фракцию Партии регионов, VIII созыва – в группу "Відродження". На выборах 2019 года тоже баллотировался в парламент, но занял третье место в округе.

В НАБУ сообщили, что в декабре 2019-го – марте 2020 года к ответственности привлекли пять народных депутатов VIII созыва, которые получили незаконную компенсацию за отельный номер на сумму более 2,6 млн грн, в бюджет возвращено около 1,65 млн грн. Среди депутатов, по которым суд уже принял решение, – бывший парламентарий от Блока Петра Порошенко Александр Черненко. Его приговорили к трем годам условно за незаконное получение 582 тыс. грн.

Теги: Верховная Рада, отель, САП, Александр Пресман, Высший антикоррупционный суд Украины, компенсация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Принц Чарльз попросил британцев помочь фермерам собрать урожай
Принц Чарльз попросил британцев помочь фермерам собрать урожай
Loboda поздравила дочь с днем рождения. Поклонники заявили, что она перепутала дату
Loboda поздравила дочь с днем рождения. Поклонники заявили, что она перепутала дату
"Какая красивая!" Ротару поделилась новыми снимками
"Какая красивая!" Ротару поделилась новыми снимками
Кроуфорд поделилась рецептом любимого смузи
Кроуфорд поделилась рецептом любимого смузи
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS