За сутки боевики на Донбассе шесть раз обстреливали украинские позиции – штаб ООС

Так, в направлении Нью-Йорка, а также вблизи Новоалександровки боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В сторону Светлодарска открывали огонь дважды, используя станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Недалеко от Луганского оккупанты обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"По состоянию на семь часов утра 9 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – добавили в штабе.