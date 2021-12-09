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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки боевики на Донбассе шесть раз обстреливали украинские позиции – штаб ООС

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Украинские военные от обстрелов 8 декабря не пострадали
Украинские военные от обстрелов 8 декабря не пострадали
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщил утром 9 декабря в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в направлении Нью-Йорка, а также вблизи Новоалександровки боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В сторону Светлодарска открывали огонь дважды, используя станковые противотанковые, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Недалеко от Луганского оккупанты обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"По состоянию на семь часов утра 9 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1254466415045972

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Донбасс, боевики, гранатомет, Светлодарск, Луганское, обстрелы, война в Украине, Новоалександровка, война на Донбассе, ООС, Нью-Йорк Донецкой области
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