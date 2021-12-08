"Нужно расмотреть варианты военной помощи". Американский генерал прокомментировал возможное вторжение РФ в Украину

Бридлав считает, что введенные ранее санкции против РФ не были достаточно эффективными Фото: ЕРА

"В прошлом мы вводили только экономические санкции в отношении России. Но эти санкции, возможно, были недостаточно эффективны, потому что они не изменили поведения России, поведения [президента России Владимира] Путина настолько, насколько мы ожидали. Если мы и дальше будем применять экономические санкции, то должны убедиться, что в этот раз они будут действительно болезненными и изменят поведение российского руководства", – заявил генерал.

Он добавил, что у США есть больше инструментов, чем экономические санкции.

"Если не сработают экономические санкции, то нужно рассмотреть варианты военной помощи. Чтобы для России ценой потенциальной атаки или новой агрессии была потеря серьезных преимуществ", – сказал Бридлав.

По его словам, Украине необходима помощь с противовоздушной обороной и дронами, а также с "умными" ракетами.

"Они уже показали себя эффективными на Донбассе. Поэтому ПВО будет очень важна. И повышение этих возможностей украинских Вооруженных сил очень важно", – подчеркнул генерал.

Президент США Джо Байден и Путин 7 декабря провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов. В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Американский лидер подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

В Кремле сообщили, что "преобладающее место" в онлайн-переговорах заняла тема Донбасса, в частности главы двух государств обсудили выполнение Минских договоренностей.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

В Офисе президента Украины заявили, что переговоры лидеров США и России "не принесли сенсации".