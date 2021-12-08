Резников: Нападение России многое изменило. Как было раньше, уже не будет. Все граждане должны быть готовы защищать Украину

"Сейчас в армии происходит перелом, когда меняются поколения. Советское поколение отходит, утверждается новое, которое родилось в независимой Украине. Руководящие должности занимают командиры, прошедшие через войну. И это тот момент, когда можно и нужно заложить новую военную культуру. И построить диалог с обществом так, чтобы вокруг армии можно было создать проект модернизации всей страны. Нападение России многое изменило. Но и в обществе, и в самой армии по-прежнему сохраняется много инерции. Стоит самая сложная задача – перестроить сознание", – подчеркнул министр.

Он отметил, что "агрессивный сосед" Украины никуда не денется.

"Если завтра война закончится и Россия уйдет из оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, впереди десятилетия, чтобы хотя бы достичь нормализации отношений и неконфликтного сосуществования. Как было раньше, уже не будет. Все граждане должны быть готовы защищать страну. Чтобы в Кремле не возникало даже мысли о рецидивах. Мы должны воспитывать детей с пониманием, что их это может затронуть. А это значит, совсем другой формат отношений между гражданами и властью. Это база для нового публичного договора", – резюмировал Резников.