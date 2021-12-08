Резников: Нападение России многое изменило. Как было раньше, уже не будет. Все граждане должны быть готовы защищать Украину

"Сейчас в армии происходит перелом, когда меняются поколения. Советское поколение отходит, утверждается новое, которое родилось в независимой Украине. Руководящие должности занимают командиры, прошедшие через войну. И это тот момент, когда можно и нужно заложить новую военную культуру. И построить диалог с обществом так, чтобы вокруг армии можно было создать проект модернизации всей страны. Нападение России многое изменило. Но и в обществе, и в самой армии по-прежнему сохраняется много инерции. Стоит самая сложная задача – перестроить сознание", – подчеркнул министр.
Он отметил, что "агрессивный сосед" Украины никуда не денется.
"Если завтра война закончится и Россия уйдет из оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, впереди десятилетия, чтобы хотя бы достичь нормализации отношений и неконфликтного сосуществования. Как было раньше, уже не будет. Все граждане должны быть готовы защищать страну. Чтобы в Кремле не возникало даже мысли о рецидивах. Мы должны воспитывать детей с пониманием, что их это может затронуть. А это значит, совсем другой формат отношений между гражданами и властью. Это база для нового публичного договора", – резюмировал Резников.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.