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ВОЙНА В УКРАИНЕ

7 декабря на Донбассе боевики шесть раз нарушили перемирие, повредив жилье мирных людей – штаб ООС

Война на Донбассе началась в 2014 году
Война на Донбассе началась в 2014 году
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Во вторник, 7 декабря, боевики на Донбассе шесть раз нарушили договоренности о прекращении огня, проинформировал в Facebook утром 8 декабря пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"7 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. [...] Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что боевики во вторник открывали огонь в районе населенных пунктов Пивденное (из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия), Нью-Йорк (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), Причепиловка (из автоматических станковых и подствольных гранатометов).

"В направлении Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Под обстрел попали окрестности населенного пункта, в результате чего поврежден частный жилой дом. Потерь среди гражданского населения нет", – отметили в пресс-центре.

По его информации, украинские военнослужащие открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить обстрелы.

"По состоянию на 7.00 8 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – подчеркнули в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1253856041773676

6 декабря боевики нарушили перемирие пять раз.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Донбасс, Нью-Йорк, боевики, перемирие, Майорск, гранатомет, жилье, обстрелы, война в Украине, конфликт, война на Донбассе, операция Объединенных сил, Пивденное, миномет, ООС, нарушение, Причепиловка
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