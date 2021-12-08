7 декабря на Донбассе боевики шесть раз нарушили перемирие, повредив жилье мирных людей – штаб ООС

Война на Донбассе началась в 2014 году Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"7 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. [...] Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что боевики во вторник открывали огонь в районе населенных пунктов Пивденное (из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия), Нью-Йорк (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), Причепиловка (из автоматических станковых и подствольных гранатометов).

"В направлении Майорска оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Под обстрел попали окрестности населенного пункта, в результате чего поврежден частный жилой дом. Потерь среди гражданского населения нет", – отметили в пресс-центре.

По его информации, украинские военнослужащие открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить обстрелы.

"По состоянию на 7.00 8 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – подчеркнули в штабе ООС.

6 декабря боевики нарушили перемирие пять раз.