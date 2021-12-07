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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Дорн о военном конфликте между Украиной и Россией: Я это воспринимаю как полный п...здец, если честно

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дорн: Сегодня так хочется найти общий язык со своей страной
Дорн: Сегодня так хочется найти общий язык со своей страной
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский музыкант Иван Дорн в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону назвал войну между Украиной и Россией "полным п...здецом".

Часть интервью Дорн (в основном ту, которая касалась политики) дал на украинском языке. Он сказал, что это его позиция.

"Обычно вы спрашиваете сначала, на каком языке мы будем делать интервью. Так я хотел сказать, что сегодня хочу, чтобы моя страна слышала меня на украинском, – обратился Дорн к журналисту. – Сегодня просто так хочется найти общий язык со своей страной. Я вообще не так много даю интервью. И когда мы с вами договаривались, я подумал, что это классная возможность кое-что объяснить: объяснить свою позицию, свои мысли. И мне кажется, что лучше будет, если я буду это делать на украинском языке". 

Гордон спросил, как он воспринял начало войны в 2014 году. 

"Я это воспринимаю как полный п...здец, если честно. Это единственное, что я могу сказать. У меня до сих пор не укладывается в голове, что мы после всех событий остаемся без части Донецкой области, Луганской области, без Крыма, то, что на Донбассе идет военный конфликт, и то, что по факту между Украиной и Россией происходит война... Это полный п...здец. Вот что я чувствую", – ответил музыкант. 

Дорн признал, что после российской агрессии продолжил много гастролировать по России. 

"Я артист. Для меня музыка – жизнь. И я делюсь ею со всеми, кто пожелает. Это главный момент для меня и даже для тех, кто меня совсем не воспринимает", – объяснил свою позицию музыкант.

Гордон спросил, ощущает ли он агрессию к украинцам на бытовом уровне во время поездок в Россию. 

"Нет. Но есть один очень важный факт. Во-первых, у них нет агрессии. Они все сожалеют, что так произошло у нас... Они понимают. И в тот же момент не понимают. Далеко не все понимают, что происходит у нас. Потому что есть люди, которые считают, что Россия и Украина – это то же самое. И их очень много. И что мы должны быть частью России…" – сказал Дорн.

Он рассказал, что пытается говорить с такими людьми и объяснять, что Украина – это независимое государство с другими ценностями и другой культурой. 

"Я говорю, что это совсем другая страна, это независимая страна со своей историей, со своим будущим. У нас совсем другие ценности, другие принципы, у нас другой вкус, у нас другая культура в целом. И это нужно понимать. Мне кажется, что когда это поймут все, война закончится", – сказал Дорн. 

Интервью с Дорном выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

Контекст:

После силовой блокады украинских воинских частей весной 2014 года и незаконного референдума, который состоялся 16 марта того же года, Россия оккупировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сразу после этого Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые факты и доказательства.

После российской агрессии ряд украинских исполнителей отказались ездить на гастроли в страну-агрессор, в то же время некоторые артисты продолжают гастролировать по России.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Украина не может запретить украинским исполнителям ездить зарабатывать в Россию, тут вопрос только в том, как общество будет относиться к таким артистам. "Мы знаем артистов, их больше, которые прекратили выступления в России и сосредоточились на украинском и международном рынках. Но, с другой стороны, мы не можем запретить Ани Лорак, Светлане Лободе или еще кому-то, кому нравится Москва, выступать в Москве. Это их дело", – сказал министр. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Иван Дорн, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе
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