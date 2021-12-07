Дорн о военном конфликте между Украиной и Россией: Я это воспринимаю как полный п...здец, если честно

Часть интервью Дорн (в основном ту, которая касалась политики) дал на украинском языке. Он сказал, что это его позиция.

"Обычно вы спрашиваете сначала, на каком языке мы будем делать интервью. Так я хотел сказать, что сегодня хочу, чтобы моя страна слышала меня на украинском, – обратился Дорн к журналисту. – Сегодня просто так хочется найти общий язык со своей страной. Я вообще не так много даю интервью. И когда мы с вами договаривались, я подумал, что это классная возможность кое-что объяснить: объяснить свою позицию, свои мысли. И мне кажется, что лучше будет, если я буду это делать на украинском языке".

Гордон спросил, как он воспринял начало войны в 2014 году.

"Я это воспринимаю как полный п...здец, если честно. Это единственное, что я могу сказать. У меня до сих пор не укладывается в голове, что мы после всех событий остаемся без части Донецкой области, Луганской области, без Крыма, то, что на Донбассе идет военный конфликт, и то, что по факту между Украиной и Россией происходит война... Это полный п...здец. Вот что я чувствую", – ответил музыкант.

Дорн признал, что после российской агрессии продолжил много гастролировать по России.

"Я артист. Для меня музыка – жизнь. И я делюсь ею со всеми, кто пожелает. Это главный момент для меня и даже для тех, кто меня совсем не воспринимает", – объяснил свою позицию музыкант.

Гордон спросил, ощущает ли он агрессию к украинцам на бытовом уровне во время поездок в Россию.

"Нет. Но есть один очень важный факт. Во-первых, у них нет агрессии. Они все сожалеют, что так произошло у нас... Они понимают. И в тот же момент не понимают. Далеко не все понимают, что происходит у нас. Потому что есть люди, которые считают, что Россия и Украина – это то же самое. И их очень много. И что мы должны быть частью России…" – сказал Дорн.

Он рассказал, что пытается говорить с такими людьми и объяснять, что Украина – это независимое государство с другими ценностями и другой культурой.

"Я говорю, что это совсем другая страна, это независимая страна со своей историей, со своим будущим. У нас совсем другие ценности, другие принципы, у нас другой вкус, у нас другая культура в целом. И это нужно понимать. Мне кажется, что когда это поймут все, война закончится", – сказал Дорн.

Интервью с Дорном выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00