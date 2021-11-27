  "Как сильно", "На украинском красиво поете". Дорн снял в клипе на украиноязычную песню жену, которую скрывал 14 лет. Видео

Дорн: Мы с Настей всегда считали, что личное должно оставаться личным и не хотели лишнего внимания фото: dorn_ivan / Instagram

В новом клипе артиста снялась его супруга, дизайнер интерьеров Анастасия Новикова.

"Мы с Настей всегда считали, что личное должно оставаться личным и не хотели лишнего внимания. Но спустя 14 лет готовы к этому вниманию как две личности со своими внутренними мирами", – представил новую композицию в Instagram артист.

"Как сильно. Просто кайф. Какая Настя у тебя", – написала хореограф Яна Заец.

"Так нежно и открыто исполнено! Вам идет такой образ и на украинском языке красиво поете", – отреагировали фолловеры.

ВИДЕО

Видео: Ivan Dorn / YouTube