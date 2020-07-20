  Дорн спел для Spotify трек "Северное сияние" на английском

Украинский певец Иван Дорн презентовал на стриминговой музыкальной платформе Spotify англоязычную версию своего трека "Северное сияние", написанного восемь лет назад.

Украинский певец Иван Дорн записал англоязычную версию трека "Сверное сияние" – презентация песни состоялась на шведский стриминговой музыкальной платформе Spotify, которая начала работать в Украине с 15 июля.

"Англоязычное исполнение полюбившегося трека", – анонсировал премьеру новой версии музыкант.

Певец впервые спел "Северное сияние" в 2012 году. Сингл является пятым треком в дебютном альбоме музыканта Co'N'Dorn.

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Видео: Moon Records / YouTube

Spotify был запущен в 2008 году. Стриминговый сервис позволяет слушать музыку в режиме реального времени, не загружая ее на устройство. В настоящее время сервис доступен в более чем 100 странах мира. Первыми странами, жители которых получили доступ к музыкальному контенту, стали Швеция, Испания, Норвегия, Финляндия и Франция. С 15 июля украинцы получили бесплатный доступ к музыкальному контенту в режиме онлайн.