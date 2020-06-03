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03 июня, 2020
 
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Объятый пламенем и в платье. Дорн презентовал клип на трек Wasted от дизайнера "Игры престолов". Видео

Украинский певец Иван Дорн на своем YouTube-канле презентовал клип на трек Wasted. В ролике певец попадает в виртуальную реальность. Он обретает сверхспособности, вследствие чего самовозгорается, телепортируется в пространстве и пускает молнии. В одном из эпизодов Дорн предстает в образе женщины: танцует в малиновом парике в платье на тонких бретелях. Режиссер клипа – дизайнер Денис Щукин, который работал над сериалом "Игра престолов", лентами "Дэдпул", "Логан", "Тор: Рагнарек".

 
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Дорн воспламеняется в кадре
Дорн воспламеняется в кадре
Скриншот: Ivan Dorn / YouTube

видео

Видео: Ivan Dorn / YouTube
Теги: Иван Дорн, видео, клип, трек
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