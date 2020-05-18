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20 мая, 2020
 
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"Танец пингвина". Дорн провел разминку для школьников

Украинский певец Иван Дорн принял участие в съемках урока физкультуры для проекта "Всеукраинская школа онлайн".

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Дорн провел разминку под песню "Танец пингвина"
Дорн провел разминку под песню "Танец пингвина"
Фото: Ivan Dorn / Facebook

Украинский певец Иван Дорн стал участником проекта "Всеукраинская школа онлайн", посетив съемки урока физкультуры. Видеозапись урока обнародована на официальном канале Министерства образования и науки Украины в YouTube.

Во время урока певец показал несколько танцевальных движений под песню погибшего в феврале 2015 года в ДТП украинского музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы) "Танец пингвина" – кавер-версию этой композиции Дорн впервые исполнил в 2014 году на конкурсе "Новая волна" в Юрмале.

ВИДЕО
Видео: MON UKRAINE / YouTube

Проект "Всеукраинская школа онлайн", созданный для дистанционного обучения школьников во время карантина, стартовал 6 апреля – видеоуроки проекта можно посмотреть на официальной странице Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Первая леди Украины Елена Зеленская стала участницей съемок урока украинского языка. Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов посетили урок биологии. Хореограф Дмитрий Коляденко присутствовал на уроке английского языка, а телеведущая Александра Кучеренко – украинского.

Уроки физкультуры посетили певица Оля Полякова и боксер Александр Усикпевица Jerry Heil, актер Юрий Ткач.

27 апреля Офис президента Украины анонсировал съемки дополнительных уроков для учеников младших классов. Посмотреть видеоуроки школьники могут на 11 украинских телеканалах.

В связи с пандемией коронавируса карантин в Украине был введен 12 марта. 11 мая начался первый этап снятия ограничений.

По состоянию на 18 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4,7 млн человек, более 315 тыс. умерли, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

В Украине коронавирус подтвержден у 18 616 украинцев, 535 из них умерли, а 5276 вылечились.

Теги: Украина, Александр Усик, Иван Дорн, карантин, Скрябин, Кузьма Скрябин, Оля Полякова, певец
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