"Красивая пара", "Вы произвели фурор". В сети обсуждают совместные фото Дорна с женой, которую он скрывал

Она оставила снимки без комментариев.

"Честно говоря, много лет я не знала как выглядит жена Дорна, но у меня вызвало большую гордость и уважение, когда увидела вас. Думаю, что Иван тем более гордится, что у него такая потрясающая женщина. Вы произвели фурор на красной дорожке", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Очень красивая пара", – написали подписчики.

Контекст:

Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске. В 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе "Пара нормальных". Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010-й год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру. Сейчас он известен не только как певец, но и продюсер, актер, композитор.

Вместе с женой он учился в одном классе. Пара зарегистрировала брак в 2013 году. Супруги воспитывают дочь Василису (2014) и сына Ивана (2015), До недавнего времени Дорн скрывал личную жизнь.