Бульвар Шоубиз
 
27 января, 2021
 
Новости

Дорн будет вести "Орел и решка" с российским шоуменом

Украинский музыкант Иван Дорн будет вести шоу "Орел и решка" на российском канале "Пятница!" в тандеме с российским комиком.

Сезон "Орла и решки" с Дорном стартует на российском телевидении 15 февраля
Сезон "Орла и решки" с Дорном стартует на российском телевидении 15 февраля
Фото: dorn_ivan / Instagram

Ведущими нового сезона программы "Орел и решка" стали украинский музыкант Иван Дорн и российский шоумен и комик Александр Гудков. Об этом сообщили на странице канала "Пятница!" в Instagram.

"Это не сон! Саша Гудков и Иван Дорн – новые ведущие "Орла и решки". В этом году шоу исполняется 10 лет. Премьера юбилейного сезона уже 15 февраля", – говорится в посте.

Шоу "Орел и решка" изначально выходило на украинском телеканале "Интер", позже – на "Новом канале" и российском "Пятница!". 

Первый выпуск программы вышел в 2011 году.

По формату двое ведущих отправляются в разные города мира. Одному из них предстоит прожить два дня на $100, а второму – с "золотой" банковской картой. Кому она достанется, определяется путем подбрасывания монеты.

Теги: Иван Дорн, певец, Орел и решка, Александр Гудков, шоумен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку
  Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку
Дмитрий ГОРДОН
Исчезновение самого богатого китайца в мире. Куда пропал основатель Alibaba Джек Ма
Исчезновение самого богатого китайца в мире. Куда пропал основатель Alibaba Джек Ма
Наталия ДВАЛИ
  Экс-разведчик КГБ Швец: Компромат на Трампа есть. И это не видеозаписи с писающими девушками, а документы о его финансовых взаимоотношениях со спецслужбами РФ
  Экс-разведчик КГБ Швец: Компромат на Трампа есть. И это не видеозаписи с писающими девушками, а документы о его финансовых взаимоотношениях со спецслужбами РФ
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Подлая тактика". Собчак рассказала, как строит отношения с мужчинам
Дорн будет вести "Орел и решка" с российским шоуменом
Дорн будет вести "Орел и решка" с российским шоуменом
"Любим безумно". Дочь Добкина позировала в объятиях отца
"Любим безумно". Дочь Добкина позировала в объятиях отца
"ФБР и ЦРУ позавидовали бы". Димопулос рассказала, приходилось ли ей переживать измены
"ФБР и ЦРУ позавидовали бы". Димопулос рассказала, приходилось ли ей переживать измены
Мэри-Кейт Олсен развелась с братом Саркози
Мэри-Кейт Олсен развелась с братом Саркози
"Сладкая парочка", "Мечта многих женщин". В сети обсуждают фото Ребрик с "кумиром миллионов"
"Сладкая парочка", "Мечта многих женщин". В сети обсуждают фото Ребрик с "кумиром миллионов"
  "Капался, разное было. Я этого не скрываю". Павлик рассказал, почему бросил пить
  "Капался, разное было. Я этого не скрываю". Павлик рассказал, почему бросил пить
"После первой прививки внезапно сильно стала болеть голова". Писатель Каневский рассказал, как вакцинировался от коронавируса
"После первой прививки внезапно сильно стала болеть голова". Писатель Каневский рассказал, как вакцинировался от коронавируса
90-летний Краско стал отцом в шестой раз
90-летний Краско стал отцом в шестой раз
Фрагменты нового фильма о Джеймсе Бонде будут переснимать – СМИ
Фрагменты нового фильма о Джеймсе Бонде будут переснимать – СМИ
"Разрешит ли Тина Кароль?" В сети отреагировали на желание Валевской спеть дуэтом с Баланом
"Разрешит ли Тина Кароль?" В сети отреагировали на желание Валевской спеть дуэтом с Баланом
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Дочь старше жены, получается?" Николаев во время отдыха в США встретился со старшей дочерью
"Дочь старше жены, получается?" Николаев во время отдыха в США встретился со старшей дочерью
  "Самые ленивые голубцы". Рецепт от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
  "Самые ленивые голубцы". Рецепт от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
"Какой был ребенок", "Немного постарела". Jerry Heil показала, как выглядела четыре года назад
"Какой был ребенок", "Немного постарела". Jerry Heil показала, как выглядела четыре года назад
По мотивам повести о Гарри Поттере планируют снять сериал – СМИ
По мотивам повести о Гарри Поттере планируют снять сериал – СМИ
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS