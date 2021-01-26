"Сладкая парочка", "Мечта многих женщин". В сети обсуждают фото Ребрик с "кумиром миллионов"

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик попросила своего мужа, хореографа Андрея Дикого не ревновать ее к певцу Олегу Виннику, с которым фотографировалась, прижавшись щекой к щеке.

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик 25 января в Instagram опубликовала совместное селфи с певцом Олегом Винником.

На фото артисты позируют, прижавшись друг к другу щеками.

"Наконец-то у меня есть селфи с кумиром миллионов. [Андрей] Дикий, не ревнуй! Все равно мое сердце принадлежит тебе", – подписала она публикацию, обратившись к мужу.

"О, какая сладкая парочка", – прокомментировали публикацию фаны.

"Классное фото. Мечта многих женщин", – отреагировали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина". Актриса замужем за хореографом Андреем Диким. пара воспитывает двоих дочерей – Диану (2012) и Полину (2018).

Винник не афиширует личную жизнь. В день публикации фото он был участником утренней передачи, ведущей которой является Ребрик.