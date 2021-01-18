"Шишки вместо глаз", "Аппетитный нос". Ребрик восхитила фанов своим снеговиком

Украинская ведущая Лилия Ребрик разместила в сети фото снеговика, которого, по ее словам, сделала вместе с коллегами.

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик 18 января в Instagram опубликовала селфи со снеговиком.

Ведущая позирует в кадре в белых шапке и дубленке, а для снеговика подобрала красные шарф с варежками и зеленое ведро.

"Лепили, лепили, но все же таки вылепили", – подписала она снимок.

В комментариях Ребрик отметила, что фото архивное, а снеговика делала вместе с коллегами.

"Шишки вместо глаз – нужно взять на заметку", – отреагировали на фото подписчики.

"Какой знатный и аппетитный нос. Прелесть", – прокомментировали публикацию пользователи сети.

"Какой красавчик получился", – оценили старания ведущей фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001 окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

В том же году стала артисткой киевского Академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина".

В украинском кино актриса снимается 14 лет, сыграв за это время более 40 ролей.