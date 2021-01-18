"Шишки вместо глаз", "Аппетитный нос". Ребрик восхитила фанов своим снеговиком

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик 18 января в Instagram опубликовала селфи со снеговиком.
Ведущая позирует в кадре в белых шапке и дубленке, а для снеговика подобрала красные шарф с варежками и зеленое ведро.
"Лепили, лепили, но все же таки вылепили", – подписала она снимок.
В комментариях Ребрик отметила, что фото архивное, а снеговика делала вместе с коллегами.
"Шишки вместо глаз – нужно взять на заметку", – отреагировали на фото подписчики.
"Какой знатный и аппетитный нос. Прелесть", – прокомментировали публикацию пользователи сети.
"Какой красавчик получился", – оценили старания ведущей фолловеры.
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Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001 окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
В том же году стала артисткой киевского Академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина".
В украинском кино актриса снимается 14 лет, сыграв за это время более 40 ролей.