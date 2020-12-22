"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото

По словам украинской актрисы и ведущей Лилии Ребрик, в новом образе она почувствовала себя богиней.

Ребрик: Немного шика из 30-х Фото: iliia.rebrik / Instagram

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик 21 декабря в Instagram разместила серию снимков, на которых запечатлена в образе кинозвезды 30-х годов прошлого столетия.

"Немного шика из 30-х", – подписала она публикацию. По словам Ребрик, в новом образе она почувствовала себя богиней.

"Ни за что не узнал бы", – отреагировал на фото украинский актер Арам Арзуманян.

"Лилечек, это действительно п...здец. Я завидую тебе", – прокомментировал снимки коллега актрисы Алексей Вертинский.

"В таком образе очень похожи на известную голливудскую кинозвезду Кэрол Ломбард! Супер", – написали в комментариях подписчики актрисы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001 окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

В том же году стала артисткой киевского Академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина".

В украинском кино актриса снимается 14 лет, сыграв за это время более 40 ролей.