Восьмилетняя дочь Ребрик снялась в украинской мелодраме

По словам украинской актрисы Лилии Ребрик, ее не утвердили на роль матери в мелодраме, в которой ее восьмилетняя дочь Диана сыграла ребенка главной героини.

Ребрик: Верю, что когда-то мы с ней встретимся на одной съемочной площадке Фото: iliia.rebrik / Instagram

Восьмилетняя дочь украинской актрисы Лилии Ребрик Диана Дикая снялась в мелодраме "Вірна подруга" на телеканале "Украина". Об этом 6 декабря сообщается на странице канала в Instagram.

Дикая сыграла в четырехсерийном сериале семилетнюю дочь главной героини. Премьера первой серии мелодрамы состоялась 6 декабря в эфире "Украины". Роль главной героини исполнила украинская актриса Елена Борозенец.

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На своей странице в Instagram Ребрик разместила фото дочери, сделанные на съемочной площадке мелодрамы.

"Кстати, на роль мамы Дианы в этом фильме меня не утвердили. Верю, что когда-то мы с ней встретимся на одной съемочной площадке", – подписала она публикацию.

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Диана (2012) – старшая дочь актрисы Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого. У нее есть младшая родная сестра Полина (2018).

Дикий и Ребрик познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ – в их паре Лилия была "звездой", а Дикий – ее наставником. В том же году пара зарегистрировала брак.