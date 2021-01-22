Бульвар Шоубиз
 
22 января, 2021
 
Новости

Названы имена ведущих первого выпуска нового сезона "Орла и решки"

Премьера первого в новом сезоне выпуска программы о путешествиях "Орел и решка" на "Новом канале" запланирована на 13 февраля.

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Позитив стал одним из ведущих шоу "Орел и решка"
Позитив стал одним из ведущих шоу "Орел и решка"
Фото: positiff / Instagram

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade стала ведущей шоу "Орел и решка" на "Новом канале". Об этом она сообщила 22 января в Instagram. 

"Мы с Позитивом (Алексеем Завгородним) станем ведущими первого выпуска юбилейного сезона "Орел и Решка. 10 лет" и возьмем вас в очень крутое путешествие! Догадайтесь, куда полетим?" – написала артистка.

Позитив на своей странице в Instagram также анонсировал выпуск первой программы нового сезона шоу со своим участием. Он уточнил, что премьера запланирована на 13 февраля.

Первый выпуск шоу "Орел и решка" состоялся на украинском телеканале "Интер". Со временем шоу транслировалось на украинском "Новом канале" и российском "Пятница!". 

Michelle Andrade родилась 10 ноября 1996 года в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010 году она переехала в Киев. С 2016 года певица является подопечной украинского продюсера Потапа (Алексея Потапенко) и артисткой его продюсерского центра Mozgi.

Позитив с конца 2010 по начало 2020 года был участником украинской группы "Время и Стекло", которую продюсировал Потап.11 марта 2020 года группа объявила о распаде

Теги: Александр Завгородний, Michelle Andrade, Орел и решка, Позитив
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