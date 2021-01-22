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22 января, 2021
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Никитюк: После съемок в "Орел и решка" у меня был курс гидазепама, потому что прямо срывало меня

Украинская телеведущая Леся Никитюк в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, что не думала об опасности, когда снималась в программе "Орел и решка", так как старалась хорошо работать.

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Никитюк: Я ела все, что не ели другие. Я участвовала во всем, в чем отказывались другие участвовать, я всегда отдавалась на 100 процентов этой программе
Никитюк: Я ела все, что не ели другие. Я участвовала во всем, в чем отказывались другие участвовать, я всегда отдавалась на 100 процентов этой программе
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что после съемок в программе "Орел и решка" проходила курс лечения. 

Она отметила, что во время съемок не задумывалась о потенциальной опасности. 

"Просто старалась хорошо работать. Я ела все, что не ели другие. Я участвовала во всем, в чем отказывались другие участвовать, я всегда отдавалась на 100 процентов этой программе. Просто на 100 процентов. Мне было страшно жутко, я не спала, меня трясло... У меня потом был минимальный курс гидазепама (транквилизатор, препарат, снижающий тревожность. – "ГОРДОН"), потому что прямо срывало меня. Через несколько лет я доходила чуть-чуть до ручки", – сказала Никитюк. 

Ведущая уточнила, что такой курс лечения проходила лишь раз. 

"Это просто было необходимо, потому что у меня просто вот так лились слезы и я выходила из себя. Из-за этих постоянных рисков", – пояснила Никитюк. 

Никитюк: Мы с мамой один раз в год перед школой шли на рынок и покупали ровно одни колготы, ровно одни кроссовки, ровно одни джинсы и ровно один свитер. Полный текст интервью Никитюк Гордону

Она рассказала, что рисков было много. На Соломоновых островах ведущая едва не стала жертвой крокодила

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН.

В 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.

В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканале "Интер", эта работа принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1, с 2018 года работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто сверху"?, "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка".

В 2018 году снималась в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: лечение, путешествия, телеведущая, шоу, Леся Никитюк, Орел и решка
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