  Никитюк рассказала, как крокодил ей чуть не откусил ноги

Украинская ведущая Леся Никитюк рассказала в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что во время съемок передачи "Орел и Решка" на Соломоновых островах" едва не стала жертвой крокодила.

По словам Никитюк, в тот день они уже завершили подводные съемки, возвращались на лодке с проводником домой, как ей вдруг захотелось искупаться.

"Я говорю: "Если есть время, можно, я прыгну баттерфляйчиком? Заряжусь, разминочка. Так люблю. [Тихий] океан все-таки. Он [проводник] говорит: "Ну давай". Я отплыла на 30 метров от лодки, разворачиваюсь и смотрю... Никогда не видела, как чернокожие люди бледнеют. Говорит мне проводник: "Don't move!" ("Не двигайся". – "ГОРДОН"). Я говорю: "Шо?" – "Don't move!" Нельзя человеку в воде говорить "Don't move". (Смеется.) Я включаю просто все свои четыре ноги и пять рук, турбины все включаю – и начинаю плыть к лодке" – поделилась воспоминаниями ведущая.

Никитюк рассказала, что когда она доплыла к лодке, режиссер закурил, а проводник заверил, что это был "большой тунец"

"И только потом... Продюсеры не хотели рассказывать, что там очень много... Почему не развит сильно туризм на Соломоновых островах? Потому что там морские крокодилы", – подытожила она.

Никитюк: Мы с мамой один раз в год перед школой шли на рынок и покупали ровно одни колготы, ровно одни кроссовки, ровно одни джинсы и ровно один свитер. Полный текст интервью Никитюк Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН.

В 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Одним из судей шоу был Зеленский. В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.

В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканале "Интер", эта работа принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1, с 2018 года работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто сверху"?, "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка".

В 2018 году снималась в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.