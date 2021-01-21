  Никитюк рассказала, кто ей разбил сердце

Украинская ведущая Леся Никитюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявила, что ей многие разбивали сердце.

"Я не всегда совпадала каким-то образом с теми портретами девочек для мальчиков. Всегда встречались с моими подругами. Но начинали заводить отношения и дружбу со мной. И это, видно, как-то так пошло, что... Ты ждешь: "Сейчас он придет", – а он дарит цветы мимо тебя другой. И ты понимаешь, что ты как бы его друг и он тебя считает только другом", – призналась она.

Как заявила Никитюк, иногда сложные отношения – самые лучшие.

"Такое может быть. И если взять мой график: что меня приходится постоянно ждать... Потому что много обид в мою сторону, что на первом месте у меня работа. А я не могу по-другому. Я не могу предать. Это предательство для меня будет – сейчас не участвовать нигде, не работать, а просто уделять внимание одному человеку. Вот. А когда уже семья и дети – да, согласна. Тут нужно очень мудро это все "поєднувати". А так – когда еще отношения не зафиксированы где-то... Я не говорю, что это обязательно должно быть в паспорте. Ты все равно водишь козу. И вот эта коза водится год, второй год ты водишь эту козу, и ты не можешь понять: человек готов, не готов... Разные страхи: кто-то больше зарабатывает, и это не всегда мужчина..." – сказала она.

Никитюк добавила, что на отношения нужно время.

"А меня постоянно дергают. То мне надо лететь, то мне надо вести мероприятия, то туда, то сюда... Я не могу. Потому что на сегодняшний день на мне ответственность за свою семью, за то, что я должна все облагородить, помочь и так далее", – отметила она.

Телеведущая, отвечая на вопрос, любит ли она какого-то мужчину, сказала: "Ну, я... Скажем так: сердце еще не перегорело".

Никитюк: Мы с мамой один раз в год перед школой шли на рынок и покупали ровно одни колготы, ровно одни кроссовки, ровно одни джинсы и ровно один свитер. Полный текст интервью Никитюк Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН.

В 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Одним из судей шоу был Зеленский. В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.

В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканале "Интер", эта работа принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1, с 2018 года работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто сверху?", "Кто против блондинок?", "Le маршрутка".

В 2018 году снималась в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.