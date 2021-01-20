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20 января, 2021
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Никитюк рассказала, сколько метров у нее квартира

Украинская ведущая Леся Никитюк рассказала основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что ей комфортно жить в своей квартире, где не надо "ходить два года в другую комнату".

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Никитюк: У меня традиционный размер
Никитюк: У меня традиционный размер
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк рассказала в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что площадь ее столичной квартиры составляет 47 м².

"У меня традиционный размер. Как в Хмельницком, так и тут. Очень мне комфортно. Ну что, шаг сделала – туалет. Шаг сделала – кухня. Зачем вот это ходить два года куда-то в другую комнату?" – объяснила она.

Обсуждая стоимость недвижимости в Киеве, ведущая отметила, что насобирать денег на покупку так называемого элитного жилья сложно.

"Сейчас на элитку насобирать – ого-го... Я вообще не понимаю, как с этими ценами. От $300 тыс. в Киеве. Это нормально?" – заявила Никитюк.

Никитюк: Мы с мамой один раз в год перед школой шли на рынок и покупали ровно одни колготы, ровно одни кроссовки, ровно одни джинсы и ровно один свитер. Полный текст интервью Никитюк Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН.

В 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Одним из судей шоу был Зеленский. В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.

В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканале "Интер", эта работа принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1, с 2018 года работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто сверху"?, "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка".

В 2018 году снималась в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Киев, Дмитрий Гордон, недвижимость, телеведущая, Леся Никитюк, квартира
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