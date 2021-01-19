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Леся Никитюк рассказала, как по указанию Зеленского ее пригласили на кастинг в "Орел и решку"

Украинская ведущая Леся Никитюк рассказала основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что в 2012 году именно нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который тогда был генеральным продюсером телеканала "Интер", посоветовал съемочной группе программы "Орел и решка" пригласить Никитюк в проект.

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Никитюк: Я принесла картину Владимиру Александровичу. Он сидел в одном носке и в трусах в гримерке
Никитюк: Я принесла картину Владимиру Александровичу. Он сидел в одном носке и в трусах в гримерке
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинская ведущая Леся Никитюк рассказала в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский сыграл важную роль в ее телевизионной карьере. 

В 2012 году Никитюк пригласили на кастинг программы "Орел и решка", которая тогда выходила на телеканале "Интер". Как оказалось – по совету Зеленского, который в то время был генеральным продюсером телеканала и одним из судей шоу "Рассмеши комика". До телевизионной карьеры Никитюк снималась в нескольких эпизодах этой юмористической программы. 

"Тогда [первая ведущая шоу] Жанна Бадоева решила сделать себе отпуск – и ушла из проекта. И они искали новую ведущую. Зеленский непосредственно принимал решение: утверждал все тогда на канале. Ему [члены съемочной группы] показали тех людей, которых они считали нужным взять на проект. Он сказал: "Нет, давайте попробуйте... Как раз вчера сняли "Рассмеши комика". Там такая девочка-блондинка. Попробуйте ее". И позвонили сначала не мне – там еще была одна девочка-блондинка. Он опять сказал: "Не-не, не эта. Вот эта", – рассказала ведущая, как попала на проект. 

По словам Никитюк, после кастинга ее утвердили в роли ведущей. 

"Это случай. Меня пригласили на кастинг. Кастинг был на Воздвиженке. Дали микрофон в руки и сказали: "Вот ты сейчас где-нибудь в Европе. Расскажи, опиши, где ты. Пообщайся с людьми". И все. И меня утвердили", – вспомнила Никитюк.

Она рассказала, что поблагодарила Зеленского за роль, которую он сыграл в ее судьбе, и подарила ему картину из бисера. Вышивала ее вместе с кумой в течение года или двух. 

"Она нашла такую классную картину, которую можно было вышить бисером. Тогда была очень популярна эта вышивка. И мы вышивали ему портрет такой: Украина, и все области вышиты разным орнаментом. Там, где Кривой Рог, – была цифра "95" (Зеленский является основателем студии "Квартал 95", которая выпускает развлекательный контент. "ГОРДОН"). И потом на каком-то выступлении... Они запустили тогда "Лигу смеха". И я принесла эту картину подарить Владимиру Александровичу. Он сидел в одном носке и трусах в гримерке, говорит: "Заходи". – "Так, может?.." – "Заходи". Я говорю: "Вот, это вам", – рассказала Никитюк. 

По ее словам, раньше она видела эту картину в кабинете Зеленского. 

"Я не знаю, сейчас в другом кабинете висит или нет", – сказала ведущая. 

Интервью с Никитюк выйдет сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00 

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН. 

В 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Одним из судей шоу был Зеленский. В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.

В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканале "Интер", эта работала принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1, с 2018 года работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто сверху"?, "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка".

В 2018 году снималась в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Интер, Владимир Зеленский, Жанна Бадоева, Леся Никитюк, Орел и решка
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