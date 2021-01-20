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20 января, 2021
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Никитюк рассказала, когда опубликует голые фото, и вспомнила, как видела Зеленского в трусах

33-летняя украинская ведущая Леся Никитюк рассказала основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что еще пять лет назад не согласилась бы позировать в кадре с голой грудью, но сейчас считает, что находится в своем лучшем возрасте и форме. Ведущая также поделилась воспоминаниями о том, при каких обстоятельствах однажды увидела нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в трусах.

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Никитюк: Наверное, это лучшие мои годы и лучшая форма
Никитюк: Наверное, это лучшие мои годы и лучшая форма
Фото: lesia_nikituk / Instagram

33-летняя украинская ведущая Леся Никитюк рассказала в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что в 2021 году запланировала принять участие в откровенной фотосесии.

Она подчеркнула, что намерена показать в кадре "практические все", в том числе обнаженную грудь.

"Если бы это было пять лет назад, я бы никогда и ни за что не согласилась. И если бы это было даже три года назад, я бы не согласилась. А сейчас понимаю, что, наверное, это лучшие мои годы и лучшая форма, чтобы для себя сделать такую памятную, скажем, фотосессию. А не показать это людям, скрыть это, я считаю, это нагло. Это преступление", – заявила Никитюк.

Вспоминая о том, как в 2012 году стала ведущей программы "Орел и решка", которая выходила на "Интере", Никитюк рассказала, что этому посодействовал нынешний президент Украины Владимир Зеленский, а тогда генеральный продюсер телеканала и один из судей шоу "Рассмеши комика", где она была участницей.

В благодарность за это Никитюк спустя время решила вручить ему картину из бисера, которую вышивала в течение года вместе со своей кумой.

"Я принесла эту картину подарить Владимиру Александровичу. Он сидел в одном носке и трусах в гримерке, говорит: "Заходи". – "Так, может?.." – "Заходи". Я говорю: "Вот, это вам", – поделилась она воспоминаниями.

Никитюк: Мы с мамой один раз в год перед школой шли на рынок и покупали ровно одни колготы, ровно одни кроссовки, ровно одни джинсы и ровно один свитер. Полный текст интервью Никитюк Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН.

В 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Одним из судей шоу был Зеленский. В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.

В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканале "Интер", эта работа принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1, с 2018 года работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто сверху"?, "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка".

В 2018 году снималась в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Леся Никитюк, фото
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