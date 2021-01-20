  Никитюк: Учу китайский язык

Украинская ведущая Леся Никитюк изучает китайский язык. Об этом она рассказала в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Китай просто обожаю. Я почему-то верю в Китай. Я учу китайский язык. С английским не сильно получается. Я решила: китайский", – призналась Никитюк.

По словам ведущей, она каждый год посещает Китай.

"Вот последний год мы ездили – жили в семье, в китайском селе. Добывали жемчуг, потом его раскладывали, занимались", – призналась она.

Реагируя на просьбу Гордона сказать что-то на китайском языке, ведущая произнесла фразу: "Дамы и господа, здравствуйте. Я украинская телеведущая", – ее можно послушать на видео, начиная с 25-й минуты.

Никитюк: Мы с мамой один раз в год перед школой шли на рынок и покупали ровно одни колготы, ровно одни кроссовки, ровно одни джинсы и ровно один свитер. Полный текст интервью Никитюк Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН.

В 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Одним из судей шоу был Зеленский. В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.

В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканале "Интер", эта работа принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1, с 2018 года работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто сверху?", "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка".

В 2018 году снималась в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.