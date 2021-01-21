  Никитюк: Передо мной мужик описался

Никитюк: Ты можешь запутаться в этом белом тумане и сойти с ума Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказала, как в Макао прыгала с башни для банджи-джампинга, считающейся самой высокой в мире.

"Прыжок был непростой у меня в Макао. Затянуло все... По-моему, там 233 метра. И затянуло все белым молоком, туманом. И ладно, когда ты прыгаешь вниз головой, ты хоть видишь, куда ты прыгаешь, – а это просто ты не видишь ничего – не понимаешь. Ты можешь запутаться в этом белом тумане и сойти с ума. Передо мной мужик описался. Это было страшно", – призналась она.

По словам Никитюк, ее путешествия в рамках проекта не были отдыхом.

"Когда это работа, ты работаешь в кадре, ты не успеваешь посидеть на дорогом кресле в супермегакрутом отеле в Монте-Карло, насладиться этими всеми турецкими огурцами какими-то на гобеленах, и золотом все это побрызгано", – отметила она.

Никитюк: Мы с мамой один раз в год перед школой шли на рынок и покупали ровно одни колготы, ровно одни кроссовки, ровно одни джинсы и ровно один свитер. Полный текст интервью Никитюк Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В третьем сезоне "Орла и решки" телеведущий Андрей Бедняков не рискнул прыгать с башни Макао-тауэр, о прыжке с которой рассказала Никитюк.

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН.

В 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Одним из судей шоу был Зеленский. В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.

В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканале "Интер", эта работа принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1, с 2018 года работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто сверху?", "Кто против блондинок?", "Le маршрутка".

В 2018 году снималась в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.