  Никитюк: Я очень хочу детей

Украинская ведущая Леся Никитюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону призналась, что хочет стать матерью.

"Очень [хочу детей]. Я бы хотела двоих. Но я не исключаю тот факт, что если бы у меня была возможность усыновить или удочерить, я бы это сделала. Я знаю много примеров людей, которые усыновляли детей. И насколько это непросто, насколько это тяжело, но насколько это круто, насколько нужно иметь большое сердце... Я очень уважаю этих людей. Очень уважаю", – заявила она.

Никитюк подчеркнула, что один пример, когда это делает голливудская актриса Анджелина Джоли, с ее благосостоянием, а другой – люди, работающие на заводах.

"Простые абсолютно люди – не имея таких шикарных возможностей, – они хотели детей. У них не получались свои – и они вот усыновляли, удочеряли", – отметила телеведущая.

Никитюк: Мы с мамой один раз в год перед школой шли на рынок и покупали ровно одни колготы, ровно одни кроссовки, ровно одни джинсы и ровно один свитер. Полный текст интервью Никитюк Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН.

В 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Одним из судей шоу был Зеленский. В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.

В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на телеканале "Интер", эта работа принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1, с 2018 года работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто сверху?", "Кто против блондинок?", "Le маршрутка".

В 2018 году снималась в шоу "Танцы со звездами" на "1+1", вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.

Никитюк не замужем.